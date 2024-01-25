***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.01.2024 10:01
***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YAYLA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAYLA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242667
BIST
'
11:158.167
En Düşük
|Değişim
|: 0,94%
|| 76,09
|Açılış
|: 8.142
|
|Önceki Kapanış
|: 8.091
|
8.142
En Yüksek
8.178
11:1530,2848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0499
|Açılış
|: 30,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,2862
En Düşük
30,1762
11:1533,0788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,2030
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1000
|
33,0969
En Düşük
32,8433
11:151.961,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 5,70
|Açılış
|: 1.961,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,64
|
1.965,09
En Düşük
1.952,89
BIST En Aktif Hisseler11:15
|BINHO
|470,25
|760.437.768
|% 10,00
|
|TETMT
|5.560,00
|19.557.665
|% 9,99
|
|BAYRK
|31,96
|9.233.723
|% 9,98
|
|ULAS
|25,40
|10.884.711
|% 9,96
|
|DIRIT
|18,02
|2.964.092
|% 9,95
|
|SAMAT
|56,65
|84.935.935
|% -3,98
|
|PAPIL
|88,30
|41.435.511
|% -3,50
|
|ADGYO
|31,78
|196.624.919
|% -3,29
|
|ENSRI
|37,70
|29.901.857
|% -2,53
|
|IZINV
|42,10
|2.992.998
|% -2,46
|
|EKOS
|62,00
|1.153.368.260
|% 9,35
|
|REEDR
|25,86
|989.240.595
|% 0,23
|
|BINHO
|470,25
|760.437.768
|% 10,00
|
|KONTR
|243,90
|658.789.771
|% 3,26
|
|MEGMT
|45,80
|631.554.844
|% 5,05
|
|QUAGR
|4,28
|343.907.345
|% 9,18
|
|REEDR
|25,86
|989.240.595
|% 0,23
|
|ODAS
|9,06
|211.116.750
|% 1,00
|
|EKOS
|62,00
|1.153.368.260
|% 9,35
|
|HLGYO
|2,72
|45.304.785
|% 2,64
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2772
|30,2848
|% 0,17
|
|Euro
|33,0693
|33,0788
|% 0,62
|
|Sterlin
|38,4315
|38,6242
|% 0,27
|
|Frank
|34,9411
|35,1516
|% 0,19
|
|Riyal
|8,0504
|8,0907
|% 0,16
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,78
|22,82
|% 0,66
|
|Platin
|905,80
|906,62
|% 0,66
|
|Paladyum
|961,34
|965,79
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,56
|80,56
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.015,34
|2.015,68
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:15
daha fazla
-
11:30BRLSM
Yüzde 4.78 oranında artışla 28.92 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 541, 926 adet işlem
-
11:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 82, 63 artarak (% 0.95 ) 8, 814
-
11:29
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, THYAO, EKOS
-
11:29ARENA
Yüzde 8.63 oranında artışla 40.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 562, 509 adet işlem
-
11:28BAGFS
Yüzde 4.60 oranında artışla 25.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 681, 395 adet işlem