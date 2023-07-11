***YAYLA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.07.2023 09:40
***YAYLA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YAYLA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hüseyin Yayla tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170250
BIST
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11:496.323
En Düşük
|Değişim
|: 0,84%
|| 52,39
|Açılış
|: 6.371
|
|Önceki Kapanış
|: 6.270
|
6.235
En Yüksek
6.379
11:4926,0924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0038
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2274
En Düşük
26,0249
11:4928,7146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0624
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6500
|
29,1323
En Düşük
28,6069
11:491.625,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 10,01
|Açılış
|: 1.625,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.615,40
|
1.627,14
En Düşük
1.611,88
BIST En Aktif Hisseler11:47
|DERIM
|16,61
|38.481.325
|% 10,00
|
|IDEAS
|41,80
|23.880.574
|% 10,00
|
|AYCES
|220,30
|61.754.973
|% 9,99
|
|AVHOL
|157,40
|15.266.698
|% 9,99
|
|OYAYO
|18,08
|18.018.967
|% 9,98
|
|PRZMA
|33,84
|55.073.603
|% -10,00
|
|LUKSK
|54,30
|14.218.894
|% -8,04
|
|IHAAS
|25,52
|65.285.708
|% -5,48
|
|EUKYO
|7,23
|889.189
|% -5,37
|
|KRGYO
|26,00
|11.741.329
|% -4,76
|
|SASA
|61,70
|3.157.714.705
|% 4,66
|
|THYAO
|217,00
|2.943.686.176
|% 1,12
|
|ASELS
|63,10
|2.328.702.444
|% 2,44
|
|KOZAL
|28,92
|1.950.488.611
|% 1,62
|
|ASTOR
|80,20
|1.851.773.870
|% -1,29
|
|ADESE
|1,81
|238.037.680
|% 1,69
|
|EKGYO
|8,40
|1.031.172.545
|% 0,24
|
|YKBNK
|13,10
|1.310.047.644
|% 0,85
|
|ZOREN
|3,66
|352.357.879
|% -1,35
|
|SKBNK
|2,91
|218.531.392
|% 0,69
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0862
|26,0915
|% 0,01
|
|Euro
|28,7205
|28,7372
|% 0,30
|
|Sterlin
|33,5623
|33,7306
|% 0,31
|
|Frank
|29,5074
|29,6851
|% 0,51
|
|Riyal
|6,9395
|6,9743
|% 0,06
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|10,71
|
|Altın Gr.
|1.626
|1.626
|10,48
|
|Cumhuriyet
|10.777
|10.940
|-12,00
|
|Tam
|10.478
|10.676
|34,00
|
|Yarım
|5.239
|5.363
|18,00
|
|Çeyrek
|2.628
|2.681
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,22
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|19,47
|19,49
|0,07
|
|B. Petrol
|78,38
|78,38
|0,69
|
Seans Raporu
11:47
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