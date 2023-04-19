***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.03.2023 - 17.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDeneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023 - 31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi17.04.2023Tescil Tarihi19.04.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su19.04.2023 - 10815AçıklamalarŞirketimizin, 17.04.2023 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 2023 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçimi Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünce 19.04.2023 tarihinde tescil edilmiş, 10815 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140040BIST