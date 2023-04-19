***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
19.04.2023 14:42
***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.03.2023 - 17.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
17.04.2023
Tescil Tarihi
19.04.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
19.04.2023 - 10815
Açıklamalar
Şirketimizin, 17.04.2023 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 2023 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçimi Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünce 19.04.2023 tarihinde tescil edilmiş, 10815 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140040
BIST
15:085.006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -13,06
|Açılış
|: 5.026
|
|Önceki Kapanış
|: 5.019
|
5.046
En Düşük
4.975
15:0819,4041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0032
|Açılış
|: 20,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0880
|
19,6400
En Düşük
19,3794
15:0821,2747
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0034
|Açılış
|: 22,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9800
|
21,5151
En Düşük
21,1806
15:081.229,15
En Yüksek
|Değişim
|: -1,71%
|| -21,43
|Açılış
|: 1.229,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,58
|
1.252,44
En Düşük
1.228,20
BIST En Aktif Hisseler15:06
|KOPOL
|39,40
|729.214.270
|% 9,99
|
|CVKMD
|168,90
|986.702.433
|% 9,96
|
|VKING
|35,98
|3.406.838
|% 9,76
|
|DZGYO
|3,68
|116.313.001
|% 8,55
|
|IPEKE
|33,46
|335.187.604
|% 8,01
|
|IMASM
|51,45
|260.143.783
|% -9,97
|
|AKMGY
|81,35
|13.172.697
|% -8,22
|
|DIRIT
|7,00
|542.563
|% -5,66
|
|SMART
|8,09
|43.244.902
|% -5,05
|
|KERVN
|0,95
|2.717.950
|% -5,00
|
|KOZAL
|24,30
|3.247.877.497
|% 2,97
|
|THYAO
|134,30
|1.581.343.637
|% -1,40
|
|KOZAA
|48,20
|1.350.959.090
|% 3,61
|
|GSRAY
|9,73
|995.108.395
|% 4,62
|
|CVKMD
|168,90
|986.702.433
|% 9,96
|
|KOZAL
|24,30
|3.247.877.497
|% 2,97
|
|GSRAY
|9,73
|995.108.395
|% 4,62
|
|EKGYO
|6,68
|459.489.717
|% -0,45
|
|YKBNK
|10,19
|470.574.500
|% -0,59
|
|ISCTR
|11,87
|526.293.936
|% -1,17
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3976
|19,4035
|% 0,01
|
|Euro
|21,2629
|21,2930
|% 0,07
|
|Sterlin
|23,9824
|24,1027
|% -0,21
|
|Frank
|21,4842
|21,6137
|% -0,32
|
|Riyal
|5,1580
|5,1839
|% 0,03
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.229
|1.229
|-21,35
|
|Cumhuriyet
|8.898
|9.033
|67,00
|
|Tam
|8.935
|9.075
|25,00
|
|Yarım
|4.364
|4.443
|12,00
|
|Çeyrek
|2.182
|2.228
|6,00
|
Seans Raporu
15:06
daha fazla
-
15:21SMART
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 280, 728 adet işlem
-
15:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 05 kaybederek (% -0.29 ) 5, 521
-
15:20XU100
Endeks 5, 007 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 24 altında . İşlem hacmi 23, 568.00 milyon TL de
-
15:19BURVA
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 36.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 117, 389 adet işlem
-
15:18IMASM
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 51.45 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 041, 194 adet işlem