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***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

10.11.2022 18:17
***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022 - 30.09.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Cumhuriyet Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
10/11/2022
Açıklamalar

01.01.2022  - 30.09.2022 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen, Sermaye  Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ektedir.  
Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079270


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Tam 6.900 6.987 127,00  
Yarım 3.362 3.416 62,00  
Çeyrek 1.686 1.708 32,00  
Gümüş.Ons 21,73 21,76 0,72  
Gümüş Gr. 12,94 12,96 0,40  
B. Petrol 92,50 92,50 -0,15  
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