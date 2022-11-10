***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
10.11.2022 18:17
***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022 - 30.09.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Cumhuriyet Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
10/11/2022
Açıklamalar
01.01.2022 - 30.09.2022 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079270
BIST
18:054.467
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 106,14
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.498
En Düşük
4.364
18:0518,5538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0340
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6574
En Düşük
18,4922
18:0518,8723
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,2463
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
18,8792
En Düşük
18,4641
18:051.042,62
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 24,56
|Açılış
|: 1.042,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.042,62
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|0,99
|2.177.391
|% 10,00
|
|SMRTG
|102,30
|123.664.946
|% 10,00
|
|ANSGR
|11,99
|32.418.504
|% 10,00
|
|AYEN
|34,54
|438.779.772
|% 10,00
|
|BURCE
|41,80
|35.352.849
|% 10,00
|
|KZBGY
|18,36
|187.240.698
|% -10,00
|
|GOLTS
|119,20
|226.007.717
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,70
|17.947.528
|% -9,96
|
|VKING
|9,57
|1.479.380
|% -9,89
|
|KLMSN
|16,79
|105.346.692
|% -8,75
|
|EREGL
|37,54
|9.659.494.906
|% 8,12
|
|THYAO
|113,10
|8.166.735.014
|% 1,71
|
|ASELS
|38,04
|4.582.852.080
|% 0,79
|
|KRDMD
|12,91
|4.515.366.470
|% 3,03
|
|EKGYO
|5,38
|4.443.715.056
|% 6,32
|
|EKGYO
|5,38
|4.443.715.056
|% 6,32
|
|KRDMD
|12,91
|4.515.366.470
|% 3,03
|
|ODAS
|9,98
|3.144.923.476
|% 1,94
|
|YKBNK
|9,75
|2.995.448.204
|% 5,18
|
|ISCTR
|9,40
|2.690.941.124
|% 3,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5409
|18,5572
|% -0,16
|
|Euro
|18,8359
|18,8589
|% 1,25
|
|Sterlin
|21,5312
|21,6392
|% 2,44
|
|Frank
|19,0671
|19,1820
|% 1,55
|
|Riyal
|4,9155
|4,9402
|% -0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|43,36
|
|Altın Gr.
|1.040
|1.040
|21,72
|
|Cumhuriyet
|6.847
|6.951
|55,00
|
|Tam
|6.900
|6.987
|127,00
|
|Yarım
|3.362
|3.416
|62,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.708
|32,00
|
|Gümüş.Ons
|21,73
|21,76
|0,72
|
|Gümüş Gr.
|12,94
|12,96
|0,40
|
|B. Petrol
|92,50
|92,50
|-0,15
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KCAER
Yüzde 9.91 oranında artışla 41.24 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 178, 014 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 4, 465 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 38 üstünde . İşlem hacmi 97, 900.00 milyon TL de
-
17:58ELITE
Yüzde 9.97 oranında artışla 46.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 597, 770 adet işlem
-
17:56PNLSN
Yüzde 9.90 oranında artışla 33.74 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 024, 773 adet işlem
-
17:55BRKSN
Yüzde 8.97 oranında artışla 16.77 lira fiyatla işlem gören hissede 437, 194 adet işlem