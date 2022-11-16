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***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

16.11.2022 16:54
***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8.maddesine istinaden mevcut durum itibariyle kamuya açıklanmamış 16.11.2022 tarih ve saat 16:53 de yapılan ihale süreci/sonucu açıklaması dışında özel bir durum bulunmamaktadır. 
Sözkonusu açıklama, Borsa İstanbul A.Ş.'nin  16.11.2022 tarih ve E-18454353-100.06-12560 sayılı yazısına istinaden yapılmaktadır.  Sayın ortaklarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080429


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Çeyrek 1.710 1.750 -8,00  
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