***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8.maddesine istinaden mevcut durum itibariyle kamuya açıklanmamış 16.11.2022 tarih ve saat 16:53 de yapılan ihale süreci/sonucu açıklaması dışında özel bir durum bulunmamaktadır.Sözkonusu açıklama, Borsa İstanbul A.Ş.'nin 16.11.2022 tarih ve E-18454353-100.06-12560 sayılı yazısına istinaden yapılmaktadır. Sayın ortaklarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080429BIST