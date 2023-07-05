***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
05.07.2023 17:10
***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa istanbul Başkanlığı'nın 05.07.2023 tarih ve E-18454353-100.06-18176 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirket'imizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında, mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum . bulunmamaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165934
BIST
'
18:006.090
En Düşük
|Değişim
|: 1,44%
|| 86,39
|Açılış
|: 6.026
|
|Önceki Kapanış
|: 6.004
|
5.890
En Yüksek
6.122
18:0026,0958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1345
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1000
|
26,1952
En Düşük
25,9118
18:0028,4185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1102
|Açılış
|: 28,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5548
En Düşük
28,0552
18:001.613,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,87
|Açılış
|: 1.613,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.610,33
|
1.623,64
En Düşük
1.603,26
BIST En Aktif Hisseler18:00
|YAPRK
|111,10
|133.797.324
|% 10,00
|
|ADEL
|231,10
|163.672.317
|% 10,00
|
|BRKVY
|24,42
|18.757.025
|% 10,00
|
|SELGD
|8,25
|8.872.605
|% 10,00
|
|OTKAR
|223,30
|729.996.069
|% 10,00
|
|VKFYO
|31,10
|39.829.081
|% -9,96
|
|INGRM
|540,10
|10.866.856
|% -4,84
|
|BRYAT
|1.462,80
|729.178.550
|% -4,70
|
|KLNMA
|12,19
|563.935
|% -4,02
|
|VKING
|34,54
|13.972.854
|% -3,68
|
|THYAO
|216,20
|14.872.770.181
|% 3,89
|
|KOZAL
|27,10
|4.204.622.654
|% 0,07
|
|TCELL
|39,36
|4.179.947.821
|% 5,18
|
|ASELS
|59,55
|4.017.263.116
|% 0,00
|
|KCHOL
|109,00
|3.908.852.011
|% 3,81
|
|EKGYO
|7,83
|2.274.418.422
|% 0,64
|
|YKBNK
|13,22
|3.627.770.217
|% -1,42
|
|SKBNK
|2,86
|587.869.275
|% 0,70
|
|ISCTR
|14,22
|2.702.463.124
|% -1,18
|
|VKGYO
|3,17
|603.003.989
|% 4,28
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0876
|26,0958
|% 0,52
|
|Euro
|28,3895
|28,4185
|% 0,39
|
|Sterlin
|33,0714
|33,2373
|% 0,36
|
|Frank
|28,9242
|29,0984
|% 0,21
|
|Riyal
|6,9354
|6,9701
|% 0,35
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|-3,83
|
|Altın Gr.
|1.611
|1.611
|0,80
|
|Cumhuriyet
|10.773
|10.935
|15,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.196
|5.334
|2,00
|
|Çeyrek
|2.606
|2.667
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,17
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|19,33
|19,35
|0,13
|
|B. Petrol
|76,31
|76,31
|0,06
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59YUNSA
Yüzde 6.50 oranında artışla 139.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 229, 240 adet işlem
-
17:58EGPRO
Yüzde 9.87 oranında artışla 116.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 148, 131 adet işlem
-
17:56GRSEL
Yüzde 9.56 oranında artışla 22.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 773, 400 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 6, 095 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 52 üstünde . İşlem hacmi 105, 647.00 milyon TL de
-
17:55TKNSA
Yüzde 6.36 oranında artışla 23.40 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 582, 636 adet işlem