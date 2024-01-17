***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
17.01.2024 16:53
***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 17.01.2024 tarih ve E-18454353-100.06-23109 sayılı "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi Hk." konulu yazısına istinaden Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığı hususunu bilgilerinize sunarız. Kamuoyunun bilgilerine sunulur. Saygılarımızla...
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241080
BIST
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18:058.024
En Düşük
|Değişim
|: -0,10%
|| -7,80
|Açılış
|: 7.999
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|Önceki Kapanış
|: 8.032
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7.983
En Yüksek
8.053
18:0530,1292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0267
|Açılış
|: 30,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1900
|
30,1536
En Düşük
29,9533
18:0532,7613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0013
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8000
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32,8791
En Düşük
32,5668
18:051.942,28
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -21,00
|Açılış
|: 1.942,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,28
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1.968,97
En Düşük
1.941,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEGMT
|39,82
|2.226.499.853
|% 10,00
|
|KFEIN
|74,25
|55.848.400
|% 10,00
|
|YAYLA
|8,69
|77.153.711
|% 10,00
|
|SURGY
|46,42
|823.597.825
|% 10,00
|
|GARFA
|108,90
|110.412.213
|% 10,00
|
|SNPAM
|101,80
|10.191.326
|% -7,45
|
|EKOS
|50,75
|1.300.149.718
|% -6,88
|
|SEKUR
|27,48
|12.091.327
|% -6,85
|
|ANELE
|12,36
|101.255.470
|% -6,72
|
|SNKRN
|26,60
|1.552.092
|% -6,67
|
|THYAO
|252,50
|8.861.517.965
|% 1,08
|
|ISCTR
|25,68
|5.546.597.910
|% 1,90
|
|AKBNK
|42,00
|3.333.726.646
|% 0,48
|
|YKBNK
|22,18
|3.032.815.066
|% -0,36
|
|EREGL
|43,44
|2.684.914.086
|% -1,94
|
|EKGYO
|8,78
|2.364.767.614
|% 4,65
|
|ISCTR
|25,68
|5.546.597.910
|% 1,90
|
|AKFGY
|1,89
|367.767.820
|% -0,53
|
|SKBNK
|5,06
|733.047.267
|% -2,69
|
|YKBNK
|22,18
|3.032.815.066
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1218
|30,1284
|% 0,09
|
|Euro
|32,7356
|32,7504
|% -0,03
|
|Sterlin
|38,0456
|38,2364
|% 0,36
|
|Frank
|34,6072
|34,8157
|% -0,57
|
|Riyal
|8,0075
|8,0476
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,53
|22,56
|% 0,66
|
|Platin
|882,65
|884,57
|% 0,66
|
|Paladyum
|921,90
|925,22
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,56
|77,56
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.005,10
|2.005,36
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ORGE
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