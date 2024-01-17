***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş.'nin 17.01.2024 tarih ve E-18454353-100.06-23109 sayılı "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi Hk." konulu yazısına istinaden Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığı hususunu bilgilerinize sunarız. Kamuoyunun bilgilerine sunulur. Saygılarımızla...http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241080BIST