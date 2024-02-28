***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
28.02.2024 16:25
***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 28.02.2024 tarih ve E-18454353-100.06-24348 sayılı "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi Hk." konulu yazısına istinaden Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığı hususunu bilgilerinize sunarız. Kamuoyunun bilgilerine sunulur. Saygılarımızla...
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252681
BIST
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18:059.062
En Düşük
|Değişim
|: -1,28%
|| -117,12
|Açılış
|: 9.185
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|Önceki Kapanış
|: 9.179
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9.062
En Yüksek
9.237
18:0531,1946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0509
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2450
|
31,3872
En Düşük
31,0687
18:0533,8327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0242
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
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34,0887
En Düşük
33,6740
18:052.036,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,39
|Açılış
|: 2.036,41
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033,01
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2.049,92
En Düşük
2.026,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|17,27
|70.630.212
|% 10,00
|
|KTLEV
|132,00
|488.352.001
|% 10,00
|
|BRKVY
|181,50
|26.756.047
|% 10,00
|
|INVEO
|49,94
|356.192.844
|% 10,00
|
|PATEK
|109,50
|1.280.753.532
|% 9,99
|
|ARDYZ
|53,55
|953.882.980
|% -10,00
|
|EMNIS
|180,00
|4.014.426
|% -10,00
|
|YONGA
|83,70
|9.819.651
|% -10,00
|
|DGATE
|44,86
|99.510.715
|% -9,99
|
|VBTYZ
|44,04
|1.113.915.286
|% -9,98
|
|EREGL
|46,90
|23.132.008.302
|% -0,13
|
|THYAO
|276,00
|10.668.944.355
|% -1,52
|
|PGSUS
|855,50
|4.692.017.601
|% 3,26
|
|REEDR
|62,95
|4.325.345.820
|% -9,94
|
|TUPRS
|161,50
|4.309.817.578
|% 0,81
|
|EREGL
|46,90
|23.132.008.302
|% -0,13
|
|EKGYO
|11,15
|3.355.391.757
|% -1,33
|
|ZOREN
|5,43
|1.536.198.247
|% 0,93
|
|ISCTR
|10,96
|2.764.287.123
|% -1,88
|
|ADESE
|2,85
|376.733.732
|% 1,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1893
|31,1942
|% 0,16
|
|Euro
|33,8216
|33,8321
|% 0,07
|
|Sterlin
|39,3374
|39,5347
|% -0,09
|
|Frank
|35,2916
|35,5042
|% 0,06
|
|Riyal
|8,2908
|8,3324
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,38
|22,40
|% 0,66
|
|Platin
|880,35
|880,87
|% 0,66
|
|Paladyum
|925,16
|929,93
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,88
|82,88
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,60
|2.033,86
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59AYCES
Yüzde -6.56 oranında düşüşle 841.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 535, 633 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, OYAKC, TUPRS
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -78, 84 kaybederek (% -0.98 ) 7, 951
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VESBE, MERKO, BERA, QNBFL, PATEK, FONET, DIRIT, BRKVY, ORCAY, LMKDC