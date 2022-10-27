***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2022 18:09
***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimize ait, Hisarcık Tekir Yaylası Küme Evleri No.122 Melikgazi/KAYSERİ, Erciyes Kış Sporları Turizm Merkezi'nde bulunan, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'Butik Otel' statüsü almış, 2015-2016 kış turizmi sezonundan bu güne hizmet vermekte olan, Magna Pivot isimli tesisimiz toplam 38 odadan müteşekkildir. Bundan böyle bahse konu tesisin 38 adet odasından, 24 adedinin konaklama haklarının, devre tatil düzeni çerçevesinde yeniden tanımlanarak, 3 YIL (ÜÇ YIL) için satılması hususu görüşülmüş ve bu faaliyetin gerçekleştirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.
Toplam oda sayısı : 38 adet - Devre tatil oda sayısı : 24 adet - Her bir devre süresi : 1 hafta / sezon - Toplam hafta sayısı : 10 hafta / sezon - Toplam devre sayısı : 240 adet - Her bir sözleşme süresi : 3 YIL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074723
BIST
12:353.879
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -55,54
|Açılış
|: 3.929
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.930
En Düşük
3.878
12:3518,5929
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0062
|Açılış
|: 18,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
|
18,6576
En Düşük
18,5631
12:3518,5231
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0261
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6644
En Düşük
18,4588
12:35980,53
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -13,62
|Açılış
|: 980,53
|
|Önceki Kapanış
|: 994,15
|
999,05
En Düşük
979,81
BIST En Aktif Hisseler12:35
|ERSU
|5,50
|37.331.643
|% 10,00
|
|EKIZ
|15,73
|1.618.208
|% 10,00
|
|ADEL
|55,55
|48.663.857
|% 10,00
|
|TUREX
|18,07
|37.325.411
|% 9,98
|
|VERUS
|89,85
|55.477.343
|% 9,98
|
|ICBCT
|7,79
|78.461.685
|% -9,94
|
|AGYO
|6,11
|4.868.949
|% -9,88
|
|BRSAN
|53,65
|109.533.480
|% -8,68
|
|CELHA
|23,16
|33.038.876
|% -8,24
|
|CRFSA
|58,95
|73.771.013
|% -7,02
|
|THYAO
|96,95
|1.870.662.946
|% -2,46
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% -3,61
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% -4,21
|
|SISE
|32,54
|1.494.144.582
|% -2,28
|
|SASA
|109,30
|1.399.550.389
|% 5,20
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% -4,21
|
|EKGYO
|4,42
|631.805.299
|% -2,21
|
|ISCTR
|9,05
|1.219.089.799
|% -3,52
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% -3,61
|
|SKBNK
|2,05
|175.362.786
|% -2,84
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5774
|18,5790
|% -0,11
|
|Euro
|18,4895
|18,5179
|% -0,17
|
|Sterlin
|21,4826
|21,5904
|% 0,25
|
|Frank
|18,5714
|18,6833
|% -0,62
|
|Riyal
|4,9273
|4,9520
|% -0,13
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|-21,52
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-13,28
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.666
|-73,00
|
|Tam
|6.586
|6.670
|-66,00
|
|Yarım
|3.209
|3.262
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.609
|1.631
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,22
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,48
|-0,25
|
|B. Petrol
|93,76
|93,76
|-1,28
|
Seans Raporu
12:35
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17:59
MIPAZ, CEMTS, RNPOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
MZHLD, CANTE, CASA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:44
PKENT, VERUS, CEMTS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:44
BRSAN, ORMA, CRFSA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:29
ESCOM, FENER, ULAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında