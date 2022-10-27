***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimize ait, Hisarcık Tekir Yaylası Küme Evleri No.122 Melikgazi/KAYSERİ, Erciyes Kış Sporları Turizm Merkezi'nde bulunan, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'Butik Otel' statüsü almış, 2015-2016 kış turizmi sezonundan bu güne hizmet vermekte olan, Magna Pivot isimli tesisimiz toplam 38 odadan müteşekkildir. Bundan böyle bahse konu tesisin 38 adet odasından, 24 adedinin konaklama haklarının, devre tatil düzeni çerçevesinde yeniden tanımlanarak, 3 YIL (ÜÇ YIL) için satılması hususu görüşülmüş ve bu faaliyetin gerçekleştirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.Toplam oda sayısı : 38 adet - Devre tatil oda sayısı : 24 adet - Her bir devre süresi : 1 hafta / sezon - Toplam hafta sayısı : 10 hafta / sezon - Toplam devre sayısı : 240 adet - Her bir sözleşme süresi : 3 YILhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074723BIST