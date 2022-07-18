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***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.07.2022 09:05
***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HÜSEYİN YAYLA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 11.12.2012 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı/Müdür/Ortak 16.75 A - B Bağımsız Üye Değil -
MEHMET YAYLA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 11.12.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Başkan/ BaşkanYardımcısı/Müdür/Ortak 5.04 A - B Bağımsız Üye Değil -
AHMET YAYLA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 07.06.2017 İcrada Görevli Değil - Müdür/Ortak 5.01 A Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
ABBAS İNCEAYAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı 15.04.2013 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı
MURAT DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 08.04.2019 İcrada Görevli Değil - - 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komite Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045668


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KLRHO 11,41 21.055.664 % 9,92  
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Altın Ons 1.718 1.719 10,57  
Altın Gr. 966 966 10,48  
Cumhuriyet 6.507 6.605 -23,00  
Tam 6.594 6.679 -25,00  
Yarım 3.203 3.260 -5,00  
Çeyrek 1.607 1.629 -3,00  
Gümüş.Ons 18,91 18,93 0,21  
Gümüş Gr. 10,64 10,65 0,17  
B. Petrol 103 103 2,28  
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