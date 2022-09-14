***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.09.2022 10:53
***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
YILMAZ BAŞPINAR MUHASEBE UZMANI 14.09.2022 312 491 7475 yatirimciiliskileri@yayla.tc
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063009
BIST
11:063.345
En Yüksek
|Değişim
|: -2,38%
|| -81,66
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.325
11:0618,2579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0081
|Açılış
|: 18,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2472
11:0618,2687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0753
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,2713
En Düşük
18,1753
11:061.000,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,56
|Açılış
|: 1.000,62
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.000,82
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler11:06
|PAGYO
|23,12
|8.329.233
|% 9,99
|
|RODRG
|40,18
|3.025.514
|% 9,96
|
|DESA
|31,42
|22.469.740
|% 8,95
|
|BEYAZ
|13,45
|11.108.593
|% 8,03
|
|INVEO
|23,22
|78.957.883
|% 6,51
|
|TSKB
|6,03
|26.202.246
|% -10,00
|
|ISCTR
|10,17
|1.141.366.327
|% -10,00
|
|HALKB
|12,26
|1.203.452.198
|% -9,99
|
|HKTM
|38,20
|29.435.857
|% -9,99
|
|ATSYH
|141,50
|456.055
|% -9,99
|
|THYAO
|71,55
|1.432.004.406
|% 0,63
|
|HALKB
|12,26
|1.203.452.198
|% -9,99
|
|KRDMD
|13,60
|1.158.068.413
|% -5,88
|
|ISCTR
|10,17
|1.141.366.327
|% -10,00
|
|AKBNK
|14,19
|1.069.090.614
|% -9,96
|
|EKGYO
|4,37
|950.832.356
|% -9,34
|
|YKBNK
|7,86
|1.012.659.862
|% -9,97
|
|ISCTR
|10,17
|1.141.366.327
|% -10,00
|
|HALKB
|12,26
|1.203.452.198
|% -9,99
|
|CEMAS
|1,44
|130.898.057
|% -2,04
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2492
|18,2579
|% 0,04
|
|Euro
|18,2598
|18,2687
|% 0,41
|
|Sterlin
|20,9953
|21,1006
|% 0,40
|
|Frank
|18,9471
|19,0613
|% 0,26
|
|Riyal
|4,8412
|4,8655
|% 0,00
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|2,63
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|0,59
|
|Cumhuriyet
|6.722
|6.824
|-48,00
|
|Tam
|6.756
|6.819
|3,00
|
|Yarım
|3.292
|3.334
|2,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.666
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,47
|19,49
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,41
|0,04
|
|B. Petrol
|92,69
|92,69
|-0,48
|
Seans Raporu
11:06
daha fazla
-
11:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -98, 57 kaybederek (% -2.63 ) 3, 649
-
11:21
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, HALKB, KRDMD
-
11:21XU100
Endeks 3, 347 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 33 altında . İşlem hacmi 19, 126.00 milyon TL de
-
11:20ALBRK
Yüzde -8.70 oranında düşüşle 2.10 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 215, 319 adet işlem
-
11:17HKTM
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 38.20 lira fiyatla işlem gören hissede 742, 475 adet işlem