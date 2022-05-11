***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
11.05.2022 14:51
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
% 9,12
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
11/05/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin ciro ve karlılığını olumlu etkileyeceği beklenmektedir.
Açıklamalar
Şirketimiz ile bir müşterisi arasında bugün (11.05.2022 tarihinde) Elektrik Şebekesi Uzaktan İzleme, Kontrol ve Otomasyonu Projeleri kapsamında FIRAT Elektrik Dağıtım A.Ş. Projesi için 1.544.186,97 USD ve ÇORUH Elektrik Dağıtım A.Ş. Projesi için 1.605.813,03 USD olmak üzere (Toplam 3.150.000 USD + KDV) iki ayrı sözleşme imzalanmıştır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029166
BIST
18:052.391
En Yüksek
|Değişim
|: -2,57%
|| -62,96
|Açılış
|: 2.429
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|Önceki Kapanış
|: 2.454
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2.430
En Düşük
2.362
18:0515,4018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
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|Açılış
|: 15,4480
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|Önceki Kapanış
|: 15,4100
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En Düşük
15,2578
18:0516,0745
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0595
|Açılış
|: 16,0600
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|Önceki Kapanış
|: 16,2500
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16,2522
En Düşük
16,0157
18:05908,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -2,73
|Açılış
|: 908,90
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|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
908,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|24,42
|469.365.396
|% 10,00
|
|IHAAS
|23,98
|6.329.890
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|18.962.276
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.441.000
|% 9,98
|
|ESCOM
|11,91
|88.895.885
|% 9,97
|
|LIDFA
|6,21
|821.310
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|64.847.688
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|1.292.756
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.889.472
|% -9,97
|
|KAPLM
|69,65
|11.229.524
|% -9,95
|
|THYAO
|41,86
|5.551.748.898
|% -0,81
|
|SISE
|19,60
|3.753.516.854
|% -1,80
|
|KRDMD
|15,77
|3.160.667.028
|% -5,40
|
|SAHOL
|18,95
|2.801.975.241
|% -6,00
|
|EREGL
|32,20
|2.385.021.450
|% -5,68
|
|EKGYO
|2,67
|1.222.246.838
|% -2,91
|
|YKBNK
|4,58
|1.467.543.368
|% -2,55
|
|DOHOL
|3,64
|772.517.236
|% -0,27
|
|KRDMD
|15,77
|3.160.667.028
|% -5,40
|
|SISE
|19,60
|3.753.516.854
|% -1,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3887
|15,4049
|% 0,67
|
|Euro
|16,0455
|16,0700
|% -0,40
|
|Sterlin
|18,7618
|18,8559
|% 0,39
|
|Frank
|15,3477
|15,4401
|% 0,08
|
|Riyal
|4,0915
|4,1120
|% 0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-17,46
|
|Altın Gr.
|909
|909
|-2,95
|
|Cumhuriyet
|6.110
|6.202
|-61,00
|
|Tam
|6.085
|6.239
|-52,70
|
|Yarım
|2.941
|3.018
|-25,49
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-12,75
|
|Gümüş.Ons
|20,90
|20,93
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|10,36
|10,38
|-0,25
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,45
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Seans Raporu
18:05
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17:58OZKGY
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 021, 624 adet işlem
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17:58OZKGY
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 021, 624 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, GARAN
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 4 kaybederek (% -2.38 ) 2, 152
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, MNDRS, ULUUN, UZERB, GLBMD, ESCOM, MRGYO, IHAAS