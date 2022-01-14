***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşLotus Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriğiİstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Güzelce Mevkii,444 Ada 2 Parsel(250 ila 255 nolu, 264 ila 268 nolu ve 279 nolu bağımsız bölüm)Rapor Tarihi31.12.2021AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (III-48.1) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye yaptırılan İstanbul ili,Büyükçekmece İlçesi, Güzelce Mevkii,444 Ada 2 Parsel 250 ila 255 nolu, 264 ila 268 nolu ve 279 nolu bağımsız bölüm Şirket hissesine ilişkin 2021-1748 nolu yıl sonu değerleme raporu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994512BIST