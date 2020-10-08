***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)
08.10.2020 12:46
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan) )
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Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.10.2020
Açıklama
İlgi: 08.10.2020 tarihli özel durum açıklamamız.
Bankamızca yurtiçinde 25 Milyar TL nominal tutara kadar finansman bonosu ve/veya tahvilin halka arz ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilebilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan taslak İhraççı Bilgi Dökümanı ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879761
BIST
15:491.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,66
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
15:497,9395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0577
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
15:499,3412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0648
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
15:49483,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 5,14
|Açılış
|: 483,70
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,89
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler15:47
|DYOBY
|13,20
|249.525.889
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.903.946
|% 10,00
|
|UTPYA
|18,37
|10.319.805
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.012.832
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|2.031.748
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|642.083
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.487.026
|% -9,92
|
|PETKM
|4,51
|1.049.217.929
|% 2,50
|
|SISE
|6,76
|961.828.631
|% 1,05
|
|ASELS
|18,17
|879.145.880
|% -2,10
|
|TUPRS
|81,90
|751.350.601
|% 2,06
|
|TKNSA
|9,33
|581.475.607
|% -4,21
|
|PETKM
|4,51
|1.049.217.929
|% 2,50
|
|IHLAS
|1,14
|231.242.355
|% 5,56
|
|YYAPI
|1,30
|230.328.611
|% 4,00
|
|YGYO
|1,16
|192.576.460
|% 5,45
|
|SKBNK
|1,69
|272.413.830
|% 0,60
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9335
|7,9375
|% 0,71
|
|Euro
|9,3329
|9,3393
|% 0,68
|
|Sterlin
|10,1942
|10,2453
|% 0,38
|
|Frank
|8,5910
|8,6428
|% 0,34
|
|Riyal
|2,1056
|2,1162
|% 0,48
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|11,38
|
|Altın Gr.
|483
|483
|4,56
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|43,00
|
|Tam
|3.181
|3.260
|40,20
|
|Yarım
|1.538
|1.577
|19,45
|
|Çeyrek
|771
|789
|9,72
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,08
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,08
|
|B. Petrol
|42,78
|42,78
|0,79
|
Seans Raporu
15:47
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15:59ATEKS
Yüzde -3.60 oranında düşüşle 21.96 lira fiyatla işlem gören hissede 300, 421 adet işlem
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15:57
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15:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, TUPRS, TKFEN
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15:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 44 kaybederek (% -0.04 ) 1, 052
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15:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, UZERB, IEYHO, BRKO, YAPRK, DENCM, USAK, PRZMA, DAGHL, SAYAS