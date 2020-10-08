***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.10.2020Açıklamaİlgi: 08.10.2020 tarihli özel durum açıklamamız.Bankamızca yurtiçinde 25 Milyar TL nominal tutara kadar finansman bonosu ve/veya tahvilin halka arz ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilebilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan taslak İhraççı Bilgi Dökümanı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879761BIST