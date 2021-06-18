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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

18.06.2021 10:02



***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen tahvilin son kupon ödemesi ve itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 18.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 366
Faiz Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSYKBK62112
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 17.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 81.235.000
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 16.09.2020 15.09.2020 16.09.2020 2,3062 Evet
2 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020 2,3062 Evet
3 17.03.2021 16.03.2021 17.03.2021 2,3062 Evet
4 18.06.2021 17.06.2021 18.06.2021 2,3568 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.06.2021 17.06.2021 18.06.2021 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 17.06.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 17.06.2020 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 366 gün vadeli 81.235.000 TL nominal değerli sabit faizli kupon ödemeli tahvil ihraç edildiği duyurulmuştu. TRSYKBK62112 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 4. kupon (son kupon) ödemesi ve itfa işlemleri 18.06.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942983


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ISGYO 1,96 30.741.287 % 0,00  
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Tam 3.277 3.363 -85,42  
Yarım 1.584 1.627 -41,32  
Çeyrek 794 813 -20,65  
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Gümüş Gr. 7,32 7,33 0,06  
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