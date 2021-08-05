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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.08.2021 16:31



***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 175
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK82117
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 12.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 288.000.000
Kupon Sayısı 5

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Ta
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:121.431
Değişim :  1,21% |  17,05
Açılış :  1.409  
Önceki Kapanış :  1.414  
En Yüksek
1.431 En Düşük
1.408
BIST En Aktif Hisseler17:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VBTYZ 20,90 5.179.877 % 10,00  
EDATA 17,94 112.669.998 % 9,99  
DNISI 12,45 11.138.869 % 9,98  
KTSKR 32,22 37.103.065 % 9,97  
PENTA 44,36 17.690.772 % 9,97  
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17:10 Alış Satış %  
Dolar 8,5281 8,5311 % 0,67  
Euro 10,1156 10,1215 % 0,81  
Sterlin 11,8536 11,9130 % 0,96  
Frank 9,3800 9,4365 % 0,68  
Riyal 2,2697 2,2811 % 0,69  
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17:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.805 1.805 -7,17  
Altın Gr. 495 495 0,95  
Cumhuriyet 3.276 3.326 5,00  
Tam 3.266 3.348 13,62  
Yarım 1.578 1.619 6,59  
Çeyrek 792 810 3,30  
Gümüş.Ons 25,28 25,31 -0,09  
Gümüş Gr. 6,91 6,92 -0,01  
B. Petrol 70,74 70,74 0,36  
Seans Raporu 17:10
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