***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.08.2021 16:31
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 175
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK82117
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 12.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 288.000.000
Kupon Sayısı 5
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Ta
17:121.431
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 17,05
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.431
En Düşük
1.408
17:128,5351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0605
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5731
En Düşük
8,4628
17:1210,1295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0892
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1691
En Düşük
10,0325
17:12494,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,84
|Açılış
|: 494,82
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler17:10
|VBTYZ
|20,90
|5.179.877
|% 10,00
|
|EDATA
|17,94
|112.669.998
|% 9,99
|
|DNISI
|12,45
|11.138.869
|% 9,98
|
|KTSKR
|32,22
|37.103.065
|% 9,97
|
|PENTA
|44,36
|17.690.772
|% 9,97
|
|DERIM
|10,43
|14.475.703
|% -9,93
|
|AGYO
|3,18
|79.363.332
|% -9,92
|
|METUR
|4,49
|270.236.294
|% -9,84
|
|SANFM
|19,99
|8.654.074
|% -7,02
|
|MMCAS
|5,81
|163.666
|% -5,99
|
|GARAN
|9,25
|1.916.614.998
|% 1,65
|
|KOZAL
|111,10
|1.571.479.139
|% 4,81
|
|TUPRS
|97,45
|743.778.216
|% 3,07
|
|KOZAA
|14,33
|555.683.629
|% 3,54
|
|AKBNK
|5,48
|534.895.149
|% 1,11
|
|GARAN
|9,25
|1.916.614.998
|% 1,65
|
|YKBNK
|2,48
|408.475.519
|% 1,22
|
|AKBNK
|5,48
|534.895.149
|% 1,11
|
|ODAS
|1,40
|132.317.916
|% 3,70
|
|CEMAS
|1,37
|82.792.100
|% 0,00
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5281
|8,5311
|% 0,67
|
|Euro
|10,1156
|10,1215
|% 0,81
|
|Sterlin
|11,8536
|11,9130
|% 0,96
|
|Frank
|9,3800
|9,4365
|% 0,68
|
|Riyal
|2,2697
|2,2811
|% 0,69
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-7,17
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,95
|
|Cumhuriyet
|3.276
|3.326
|5,00
|
|Tam
|3.266
|3.348
|13,62
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|6,59
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|25,28
|25,31
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,01
|
|B. Petrol
|70,74
|70,74
|0,36
|
Seans Raporu
17:10
daha fazla
-
17:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, ARCLK, TKFEN
-
17:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 74 artarak (% 1.18 ) 1, 261
-
17:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGI, KRONT, VBTYZ, GENIL, IDGYO, EDATA, KTSKR, DNISI, PENTA, MTRYO
-
17:26
BRKO, PENTA, KAPLM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:26
ITTFH, KENT, CELHA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında