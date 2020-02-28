***YKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 10:01
***YKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YKGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YKGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822372
BIST
13:38105.554
En Yüksek
|Değişim
|: -4,41%
|| -4.864,38
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
106.075
En Düşük
99.332
13:386,2247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0243
|Açılış
|: 6,2490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
13:386,8743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0526
|Açılış
|: 6,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
13:38326,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,15
|Açılış
|: 326,07
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|25,70
|12.248.427
|% 11,10
|
|OYAYO
|3,74
|19.529.981
|% 10,65
|
|MEMSA
|0,37
|982.986
|% 8,82
|
|AKSEN
|3,78
|14.730.568
|% 7,69
|
|NIBAS
|7,00
|27.133
|% 7,69
|
|AVGYO
|1,49
|22.787.991
|% -12,87
|
|BUCIM
|3,39
|1.005.199
|% -11,72
|
|IHEVA
|3,24
|1.447.049
|% -10,74
|
|DMSAS
|3,63
|4.526.791
|% -10,59
|
|IDGYO
|2,89
|831.826
|% -10,53
|
|THYAO
|11,45
|746.713.588
|% -5,76
|
|ASELS
|27,08
|580.822.266
|% -3,22
|
|GARAN
|9,49
|205.994.833
|% -6,87
|
|YKBNK
|2,30
|147.639.491
|% -6,12
|
|PETKM
|3,60
|144.831.786
|% -3,74
|
|EKGYO
|1,38
|127.652.349
|% -6,12
|
|IHLGM
|1,21
|108.365.845
|% -6,20
|
|ODAS
|1,93
|131.632.825
|% -5,39
|
|THYAO
|11,45
|746.713.588
|% -5,76
|
|YKBNK
|2,30
|147.639.491
|% -6,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0122
|8,0524
|% 0,52
|
|Frank
|6,4393
|6,4781
|% 1,06
|
|Riyal
|1,6569
|1,6652
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.626
|1.627
|-10,41
|
|Altın Gr.
|327
|328
|1,29
|
|Cumhuriyet
|2.170
|2.202
|-6,00
|
|Tam
|2.157
|2.211
|-7,80
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|-3,77
|
|Çeyrek
|523
|535
|-1,89
|
|Gümüş.Ons
|17,22
|17,26
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|49,84
|49,84
|-1,89
|