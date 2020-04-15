***YKSLN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2020 11:01
***YKSLN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YKSLN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YKSLN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838255
BIST
11:1395.152
En Yüksek
|Değişim
|: -3,45%
|| -3.397,72
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.835
11:136,8563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0399
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8564
En Düşük
6,8079
11:137,4969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0115
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5008
En Düşük
7,4578
11:13377,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,30
|Açılış
|: 377,46
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
379,97
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|EPLAS
|15,12
|73.619
|% 9,96
|
|SODSN
|22,62
|143.252
|% 9,91
|
|EKIZ
|3,80
|1.145.810
|% 9,83
|
|GLRYH
|4,04
|576.807
|% 9,78
|
|RTALB
|8,60
|10.974.100
|% 9,28
|
|TAVHL
|19,35
|95.275.480
|% -10,00
|
|DOCO
|397,80
|40.527.212
|% -10,00
|
|PGSUS
|55,45
|389.879.629
|% -9,98
|
|ARMDA
|21,10
|3.411.056
|% -9,98
|
|DOKTA
|24,30
|868.944
|% -9,93
|
|PGSUS
|55,45
|389.879.629
|% -9,98
|
|KOZAL
|69,85
|93.891.464
|% -4,97
|
|ULUUN
|6,25
|63.005.943
|% 4,52
|
|IHLGM
|1,01
|55.270.759
|% -8,18
|
|EKGYO
|1,18
|52.003.353
|% -4,07
|
|IHLGM
|1,01
|55.270.759
|% -8,18
|
|EKGYO
|1,18
|52.003.353
|% -4,07
|
|CEMAS
|0,96
|41.048.378
|% -8,57
|
|ODAS
|1,43
|48.664.964
|% -4,03
|
|KUYAS
|1,62
|41.361.640
|% 1,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5449
|8,5877
|% -0,42
|
|Frank
|7,0773
|7,1200
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8165
|1,8256
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|-14,47
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-2,57
|
|Cumhuriyet
|2.405
|2.465
|-14,90
|
|Tam
|2.472
|2.537
|-15,40
|
|Yarım
|1.202
|1.235
|-7,50
|
|Çeyrek
|603
|617
|-3,80
|
|Gümüş.Ons
|15,44
|15,48
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,06
|
|B. Petrol
|28,95
|28,95
|-0,65
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