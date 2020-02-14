***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.02.2020 13:27
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Çin'de ortaya çıkan ve dünya ülkelerine yayılma riski bulunan virüs sebebiyle dünya ticaretinde son dönemde görülen yavaşlama, Şirketimizin herhangi bir hammadde sıkıntısı yaşamasına sebep olmamaktadır.
Mevcut stoklarımız 2020 yılı üçüncü çeyrek sonuna kadar yeterli olacak seviyededir. Bunun yanı sıra Şirketimizin hem yurtiçinde hem yurtdışında çok sayıda alternatif ülkede satın alma kaynağı mevcuttur. Söz konusu kaynaklardan yapılacak satın almalar faaliyetlerimizin aksamadan ilerleyeceği şekilde revize edilmiştir. Bu olağan dışı durumun diğer yurtdışı kaynaklarımıza etki etme ihtimali göz önüne alınarak özellikle yurtiçinde yeni tedarik kanalları ile ayrıca görüşmeye başlanmıştır.
Ayrıca Şirketimizin Konsinye Mal Tedarik Anlaşması Kapsamında Çin menşeli tedarikçisinden yapması planlanan sevkiyatın tamamına yakını 2020 yılı Ocak ayında tamamlanmıştır. Tüm bunların yanında dünya ticaret hacmindeki düşüşün yol açtığı enerji fiyatlarındaki gerilemenin, Şirketimiz hammadde alım fiyatlarını düşürerek karlılığımıza olumlu katkıda bulunabileceği görüşündeyiz.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819006
BIST
16:09120.317
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -223,29
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
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121.581
En Düşük
120.279
16:096,0662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
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|Açılış
|: 6,0580
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|Önceki Kapanış
|: 6,0580
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En Düşük
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16:096,5731
En Yüksek
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|: 0,28%
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|Açılış
|: 6,5680
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
6,5408
16:09307,18
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|: 0,29%
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|Açılış
|: 307,18
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|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,52
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,84
|654.508.297
|% 18,33
|
|AYCES
|12,74
|6.172.972
|% 14,98
|
|BJKAS
|3,04
|495.046.276
|% 11,76
|
|GEDIK
|12,16
|55.787.170
|% 11,56
|
|ALCTL
|19,79
|59.460.049
|% 11,12
|
|TUKAS
|12,64
|3.128.014
|% -17,17
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|RHEAG
|2,11
|45.060.575
|% -10,21
|
|OZBAL
|2,40
|12.521.118
|% -8,40
|
|SAFKR
|3,10
|1.629.302
|% -7,46
|
|ASELS
|29,08
|1.225.553.609
|% 3,05
|
|THYAO
|14,90
|1.207.789.679
|% -0,60
|
|GSRAY
|2,84
|654.508.297
|% 18,33
|
|ISGYO
|2,20
|581.364.275
|% 6,28
|
|BJKAS
|3,04
|495.046.276
|% 11,76
|
|ISGYO
|2,20
|581.364.275
|% 6,28
|
|GSRAY
|2,84
|654.508.297
|% 18,33
|
|BJKAS
|3,04
|495.046.276
|% 11,76
|
|CEMAS
|1,24
|191.807.800
|% 2,48
|
|KARSN
|1,91
|280.013.067
|% 3,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8767
|7,9162
|% 0,20
|
|Frank
|6,1552
|6,1923
|% 0,16
|
|Riyal
|1,6118
|1,6199
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|-0,30
|
|Altın Gr.
|307
|307
|0,90
|
|Cumhuriyet
|2.032
|2.062
|2,00
|
|Tam
|2.023
|2.074
|1,24
|
|Yarım
|978
|1.003
|0,60
|
|Çeyrek
|491
|502
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|57,33
|57,33
|0,99
|