***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi30.06.2020Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarDeğişikliğin NedeniDenetim türünün sehven hatalı yazılmasıDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYoktur.AçıklamalarSehven Sınırlı-Olumlu olarak yazılan Denetim türü Sınırlı-Şartlı olarak değiştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870164BIST