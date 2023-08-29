***YYLGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
29.08.2023 16:47
***YYLGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler YYLGD
31.08.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
YAYLA GIDA YYLGD 0,1471968 0,1324771
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190260
BIST
'
16:547.940
En Düşük
|Değişim
|: -0,02%
|| -1,43
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.942
|
7.888
En Yüksek
8.014
16:5426,6259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1675
|Açılış
|: 26,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6500
|
26,6330
En Düşük
25,9709
16:5428,8621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,2294
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,8662
En Düşük
28,1807
16:541.642,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,61
|Açılış
|: 1.642,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.634,32
|
1.648,08
En Düşük
1.604,48
BIST En Aktif Hisseler16:54
|GUBRF
|344,40
|4.177.066.119
|% 10,00
|
|ADEL
|604,10
|737.890.175
|% 10,00
|
|ULAS
|17,16
|27.952.139
|% 10,00
|
|CASA
|106,70
|5.076.369
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,70
|2.227.410
|% 10,00
|
|TETMT
|1.278,00
|3.864.297
|% -10,00
|
|KENT
|427,10
|2.535.266
|% -9,99
|
|QNBFL
|276,30
|3.945.564
|% -9,97
|
|KTLEV
|55,80
|1.155.660.274
|% -9,93
|
|QNBFB
|102,90
|5.468.248
|% -9,34
|
|ISCTR
|22,10
|12.470.816.166
|% 8,23
|
|TUPRS
|142,20
|6.607.167.278
|% -3,13
|
|ASTOR
|135,90
|5.756.155.785
|% 0,30
|
|KCHOL
|146,50
|5.651.789.473
|% 3,90
|
|THYAO
|249,10
|5.544.696.509
|% -2,70
|
|ISCTR
|22,10
|12.470.816.166
|% 8,23
|
|SKBNK
|4,31
|1.165.935.907
|% 4,36
|
|EKGYO
|8,57
|2.204.084.182
|% 0,35
|
|YKBNK
|16,77
|3.828.796.287
|% 0,60
|
|ZOREN
|4,73
|861.179.327
|% -2,47
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,5925
|26,6259
|% 0,63
|
|Euro
|28,8460
|28,8621
|% 0,80
|
|Sterlin
|33,3501
|33,5173
|% 0,28
|
|Frank
|29,9423
|30,1227
|% 0,38
|
|Riyal
|7,0697
|7,1052
|% 0,49
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|0,90
|
|Altın Gr.
|1.640
|1.641
|6,37
|
|Cumhuriyet
|11.187
|11.356
|-27,00
|
|Tam
|10.967
|11.047
|-39,00
|
|Yarım
|5.496
|5.545
|-19,00
|
|Çeyrek
|2.741
|2.774
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,34
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|20,72
|20,73
|0,10
|
|B. Petrol
|83,84
|83,84
|-0,03
|
Seans Raporu
16:54
daha fazla
-
17:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 29 kaybederek (% -0.07 ) 8, 530
-
17:09
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GUBRF, ULAS
-
17:09XU100
Endeks 7, 947 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 121, 662.00 milyon TL de
-
17:08GARFA
Yüzde 4.30 oranında artışla 92.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 091, 772 adet işlem
-
17:07INVEO
Yüzde 9.98 oranında artışla 42.74 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 103, 723 adet işlem