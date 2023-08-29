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***YYLGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

29.08.2023 16:47
***YYLGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı


***YYLGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler YYLGD

31.08.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
YAYLA GIDA YYLGD 0,1471968 0,1324771


Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190260


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ADEL 604,10 737.890.175 % 10,00  
ULAS 17,16 27.952.139 % 10,00  
CASA 106,70 5.076.369 % 10,00  
DIRIT 7,70 2.227.410 % 10,00  
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Sterlin 33,3501 33,5173 % 0,28  
Frank 29,9423 30,1227 % 0,38  
Riyal 7,0697 7,1052 % 0,49  
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Altın Ons 1.921 1.921 0,90  
Altın Gr. 1.640 1.641 6,37  
Cumhuriyet 11.187 11.356 -27,00  
Tam 10.967 11.047 -39,00  
Yarım 5.496 5.545 -19,00  
Çeyrek 2.741 2.774 -8,00  
Gümüş.Ons 24,32 24,34 0,09  
Gümüş Gr. 20,72 20,73 0,10  
B. Petrol 83,84 83,84 -0,03  
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