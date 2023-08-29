***YYLGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***YYLGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler YYLGD31.08.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaYAYLA GIDA YYLGD 0,1471968 0,1324771Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190260BIST