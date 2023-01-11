***YYLGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 14:18
***YYLGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YYLGD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YYLGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100129
BIST
15:304.880
En Yüksek
|Değişim
|: -2,16%
|| -107,88
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.799
15:3018,7769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0031
|Açılış
|: 18,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
15:3020,1600
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0017
|Açılış
|: 20,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
15:301.133,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,14
|Açılış
|: 1.132,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler15:30
|SDTTR
|56,65
|6.544.151
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.558.028
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|43.321.905
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|PRDGS
|7,45
|299.445.135
|% 7,81
|
|GOZDE
|21,06
|354.358.597
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.249.784
|% -10,00
|
|HKTM
|67,10
|369.883.005
|% -9,99
|
|VKING
|29,98
|2.419.056
|% -9,97
|
|MIPAZ
|11,53
|26.938.760
|% -9,92
|
|THYAO
|129,80
|6.514.315.811
|% -1,07
|
|EREGL
|37,98
|4.749.538.564
|% 0,32
|
|ASELS
|55,25
|4.104.883.202
|% -4,99
|
|KOZAL
|545,90
|3.530.543.456
|% -3,04
|
|KRDMD
|17,93
|3.435.041.658
|% -1,16
|
|EKGYO
|8,39
|2.524.054.972
|% -1,29
|
|YKBNK
|9,02
|2.427.312.081
|% -5,35
|
|KRDMD
|17,93
|3.435.041.658
|% -1,16
|
|KATMR
|2,11
|384.344.440
|% -9,05
|
|SKBNK
|2,64
|464.088.277
|% -3,30
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7747
|18,7769
|% 0,02
|
|Euro
|20,1513
|20,1600
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,6801
|22,7938
|% -0,29
|
|Frank
|20,1721
|20,2936
|% -0,46
|
|Riyal
|4,9835
|5,0085
|% -0,04
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.878
|-0,65
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|7.630
|7.745
|11,00
|
|Tam
|7.659
|7.717
|-18,00
|
|Yarım
|3.720
|3.775
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.860
|1.887
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,36
|0,09
|
|B. Petrol
|80,61
|80,61
|0,51
|