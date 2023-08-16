***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
16.08.2023 08:43
***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29.Maddesi uyarınca, Şirketimiz paylarının halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların 30 Haziran 2023 tarihi itibariyle gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin değerlendirmeleri içeren rapor ekte verilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185848
BIST
'
18:057.691
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 7.691
|
0
En Yüksek
0
18:0527,0647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0080
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1050
|
27,2020
En Düşük
27,0055
18:0529,5808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0741
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,8268
En Düşük
29,2983
18:051.657,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,22
|Açılış
|: 1.657,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,37
|
1.665,76
En Düşük
1.651,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|USDTR
|2.565,00
|33.262.786
|% 0,00
|
|YYAPI
|3,06
|74.695.164
|% 0,00
|
|YGYO
|2,52
|33.542.306
|% 0,00
|
|PLTUR
|13,87
|66.968.516
|% 0,00
|
|SDTTR
|360,00
|544.294.283
|% 0,00
|
|USDTR
|2.565,00
|33.262.786
|% 0,00
|
|YYAPI
|3,06
|74.695.164
|% 0,00
|
|YGYO
|2,52
|33.542.306
|% 0,00
|
|PLTUR
|13,87
|66.968.516
|% 0,00
|
|SDTTR
|360,00
|544.294.283
|% 0,00
|
|ASTOR
|139,40
|11.690.834.597
|% 0,00
|
|THYAO
|259,70
|10.272.685.128
|% 0,00
|
|YKBNK
|16,49
|7.386.161.176
|% 0,00
|
|AKBNK
|30,36
|7.129.007.502
|% 0,00
|
|GESAN
|103,30
|5.435.623.486
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,98
|3.067.741.829
|% 0,00
|
|ADESE
|2,22
|1.225.862.692
|% 0,00
|
|YKBNK
|16,49
|7.386.161.176
|% 0,00
|
|SKBNK
|3,96
|1.516.311.862
|% 0,00
|
|ISCTR
|17,39
|4.827.754.220
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0554
|27,0643
|% 0,03
|
|Euro
|29,5674
|29,5883
|% 0,28
|
|Sterlin
|34,3320
|34,5042
|% 0,27
|
|Frank
|30,7045
|30,8895
|% 0,17
|
|Riyal
|7,1939
|7,2300
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|3,14
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.658
|4,22
|
|Cumhuriyet
|11.344
|11.516
|3,00
|
|Tam
|11.099
|11.191
|7,00
|
|Yarım
|5.567
|5.622
|4,00
|
|Çeyrek
|2.775
|2.811
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,67
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|19,67
|19,70
|0,12
|
|B. Petrol
|84,48
|84,48
|-0,41
|