***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.12.2022 09:48
***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO), aynı zamanda Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi de olan Sayın Ahmet Melih Akıncılar 20/12/2022 tarihinde görevinden ayrılmıştır.
Sn. Akıncılar'a bugüne kadar şirketimize sağlamış olduğu önemli katkı ve özverili çalışmalar için teşekkür eder hayatının bundan sonraki döneminde başarı ve mutluluklar dileriz.
İlgili pozisyona yönelik yapılacak atama daha sonra duyurulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088901
BIST
12:025.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 26,83
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.431
12:0218,6703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0183
|Açılış
|: 18,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
12:0219,8537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0444
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8685
En Düşük
19,7871
12:021.089,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,97
|Açılış
|: 1.089,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler12:02
|CASA
|190,40
|1.955.408
|% 9,99
|
|PLTUR
|16,11
|6.476.510
|% 9,97
|
|OTTO
|97,10
|972.651
|% 9,97
|
|VKING
|20,76
|760.584
|% 9,96
|
|SNKRN
|24,74
|859.270
|% 9,96
|
|UZERB
|178,20
|167.508
|% -10,00
|
|PAMEL
|234,80
|6.761.893
|% -5,36
|
|RYSAS
|23,82
|35.611.305
|% -4,72
|
|RHEAG
|4,29
|2.161.640
|% -4,67
|
|SANEL
|16,21
|2.928.806
|% -4,37
|
|THYAO
|144,20
|3.091.637.061
|% -1,17
|
|AKBNK
|20,74
|2.861.664.050
|% 3,70
|
|VAKBN
|12,80
|2.751.779.197
|% 0,87
|
|SAHOL
|42,80
|2.539.334.276
|% 3,33
|
|ISCTR
|13,10
|2.500.944.954
|% 1,08
|
|VAKBN
|12,80
|2.751.779.197
|% 0,87
|
|EKGYO
|8,15
|1.679.941.399
|% -0,49
|
|YKBNK
|12,37
|2.374.313.940
|% 0,98
|
|ISCTR
|13,10
|2.500.944.954
|% 1,08
|
|ADESE
|2,12
|404.090.051
|% -1,40
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6630
|18,6703
|% 0,10
|
|Euro
|19,8424
|19,8537
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,6176
|22,7310
|% -0,10
|
|Frank
|20,0884
|20,2094
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9472
|4,9720
|% 0,06
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-1,79
|
|Altın Gr.
|1.089
|1.089
|-1,00
|
|Cumhuriyet
|7.263
|7.372
|49,00
|
|Tam
|7.339
|7.391
|-6,00
|
|Yarım
|3.565
|3.613
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.783
|1.806
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,36
|-0,14
|
|B. Petrol
|80,12
|80,12
|0,13
|
Seans Raporu
12:02
daha fazla
-
12:17ORGE
Yüzde 5.06 oranında artışla 28.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 173, 497 adet işlem
-
12:16KORDS
Yüzde 4.54 oranında artışla 89.85 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 579, 778 adet işlem
-
12:15EGEPO
Yüzde 9.91 oranında artışla 21.52 lira fiyatla işlem gören hissede 920, 583 adet işlem
-
12:14KORDS
Yüzde 4.07 oranında artışla 89.45 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 294, 357 adet işlem
-
12:13XU100
Endeks 5, 444 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 47 üstünde . İşlem hacmi 47, 253.00 milyon TL de