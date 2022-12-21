***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO), aynı zamanda Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi de olan Sayın Ahmet Melih Akıncılar 20/12/2022 tarihinde görevinden ayrılmıştır.Sn. Akıncılar'a bugüne kadar şirketimize sağlamış olduğu önemli katkı ve özverili çalışmalar için teşekkür eder hayatının bundan sonraki döneminde başarı ve mutluluklar dileriz.İlgili pozisyona yönelik yapılacak atama daha sonra duyurulacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088901BIST