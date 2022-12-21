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***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.12.2022 09:48
***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO), aynı zamanda Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi de olan Sayın Ahmet Melih Akıncılar 20/12/2022 tarihinde görevinden ayrılmıştır. 
Sn. Akıncılar'a bugüne kadar şirketimize sağlamış olduğu önemli katkı ve özverili çalışmalar için teşekkür eder hayatının bundan sonraki döneminde başarı ve mutluluklar dileriz. 
İlgili pozisyona yönelik yapılacak atama daha sonra duyurulacaktır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088901


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Tam 7.339 7.391 -6,00  
Yarım 3.565 3.613 -3,00  
Çeyrek 1.783 1.806 -1,00  
Gümüş.Ons 23,93 23,96 -0,23  
Gümüş Gr. 14,34 14,36 -0,14  
B. Petrol 80,12 80,12 0,13  
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