***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.01.2023 14:18
***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Harun Denek, şirketimizde CFO (Kurumsal Finans Direktörü) ve aynı zamanda Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi olarak 18/01/2023 tarihinde görev yapmaya başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102991
BIST
15:395.380
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 64,93
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
15:3918,7991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0316
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
15:3920,3627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1019
|Açılış
|: 20,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4404
En Düşük
20,1554
15:391.157,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,77
|Açılış
|: 1.157,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.158,63
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler15:37
|OTKAR
|1.046,10
|271.421.703
|% 10,00
|
|DURDO
|48,64
|22.340.287
|% 10,00
|
|ONCSM
|49,76
|1.529.573
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|28.285.080
|% 9,98
|
|BEYAZ
|22,50
|21.094.001
|% 9,97
|
|VKING
|32,34
|1.216.998
|% -9,97
|
|UMPAS
|4,66
|823.846
|% -9,86
|
|DIRIT
|6,20
|157.737
|% -6,06
|
|KENT
|200,20
|1.030.184
|% -5,74
|
|YONGA
|32,52
|214.026
|% -5,63
|
|THYAO
|148,40
|10.677.120.692
|% 0,68
|
|ASELS
|63,35
|7.143.129.653
|% 7,56
|
|EREGL
|40,88
|6.706.140.242
|% -0,05
|
|KOZAL
|574,60
|4.485.049.693
|% 3,31
|
|TUPRS
|587,00
|3.664.025.780
|% 3,05
|
|EKGYO
|8,50
|2.862.943.231
|% -1,05
|
|YKBNK
|9,82
|2.188.527.814
|% 0,31
|
|SKBNK
|2,92
|536.525.150
|% 3,55
|
|PETKM
|18,40
|3.406.048.597
|% -0,11
|
|KRDMD
|19,42
|3.268.441.745
|% -0,92
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7886
|18,8003
|% 0,17
|
|Euro
|20,3544
|20,3617
|% 0,50
|
|Sterlin
|23,1631
|23,2792
|% 0,78
|
|Frank
|20,4719
|20,5953
|% 0,96
|
|Riyal
|4,9882
|5,0133
|% 0,11
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.916
|6,20
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.158
|6,00
|
|Cumhuriyet
|7.818
|7.936
|11,00
|
|Tam
|7.860
|7.912
|28,00
|
|Yarım
|3.830
|3.871
|13,00
|
|Çeyrek
|1.921
|1.936
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,19
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,60
|14,63
|0,19
|
|B. Petrol
|87,16
|87,16
|1,24
|