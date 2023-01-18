***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Harun Denek, şirketimizde CFO (Kurumsal Finans Direktörü) ve aynı zamanda Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi olarak 18/01/2023 tarihinde görev yapmaya başlamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102991BIST