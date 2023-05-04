***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
04.05.2023 19:04
***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 4 Mayıs 2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hakkında Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.03.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 3 yıl
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 7.100.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 225.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 04.05.2023 57 0 25,76 -
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 04.05.2023 9.627 0,002 25,78 -
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 04.05.2023 56.060 0,012 25,8 -
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 04.05.2023 35.820 0,008 25,82 -
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 04.05.2023 35.369 0,007 25,84 -
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 04.05.2023 25.287 0,005 25,86 -
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 04.05.2023 14.520 0,003 25,88 -
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 04.05.2023 10.205 0,002 25,9 -
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 04.05.2023 9.174 0,002 25,92 -
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 04.05.2023 7.081 0,001 25,94 -
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 04.05.2023 1.001 0 25,96 -
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 04.05.2023 15.999 0,003 25,98 -
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 26 Nisan 2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmış olan "Pay Geri Alım Programı" kapsamında 4 Mayıs 2023 tarihi itibariyle 220.200 adet pay geri alımı yapılmıştır. Geri alınan payların ortaklık sermayesine oranı % 0,047'dir.
4 Mayıs 2023 tarihinde 25,76 TL - 25,98 TL fiyat aralığından (ortalama 25,849 TL) 220.200 adet pay geri alınmıştır. İşlemin toplam tutarı 5.691.928 TL'dir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146991
BIST