***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.01.2023 14:29
***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
HARUN DENEK CFO 18.01.2023 0312 810 05 05 yatirimci@yaylaagro.com / ir@yaylaagro.com SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 922805
BEYZA MELAHAT HORŞİT FİNANS DİREKTÖRÜ 21.12.2022 0 312 810 05 05 yatirimci@yaylaagro.com / ir@yaylaagro.com
OĞUZHAN SÖNMEZ Yönetim Kurulu Üyesi 0 312 810 05 05 yatirimci@yaylaagro.com / ir@yaylaagro.com
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HARUN DENEK CFO - Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi Üst Düzey Yönetici
ALPASLAN ÇATALYÜREK FABRİKA MÜDÜRÜ Üst Düzey Yönetici
GÖKHAN TUNCER İHRACAT MÜDÜRÜ Üst Düzey Yönetici
NURAY ERDOĞAN MARKA PAZARLAMA VE İLETİŞİM MÜDÜRÜ Üst Düzey Yönetici
BEYZA MELAHAT HORŞİT FİNANS DİREKTÖRÜ Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102992
BIST
16:035.373
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 58,09
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
16:0318,7959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0284
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
16:0320,3793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1185
|Açılış
|: 20,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4404
En Düşük
20,1554
16:031.159,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 7,06
|Açılış
|: 1.159,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.159,99
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler16:03
|ONCSM
|49,76
|1.564.106
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|28.397.736
|% 9,98
|
|BEYAZ
|22,50
|21.139.654
|% 9,97
|
|SDTTR
|91,10
|30.657.245
|% 9,96
|
|SOKE
|12,05
|16.478.749
|% 9,95
|
|VKING
|32,34
|1.216.998
|% -9,97
|
|UMPAS
|4,66
|823.846
|% -9,86
|
|DIRIT
|6,20
|157.737
|% -6,06
|
|YONGA
|32,52
|214.026
|% -5,63
|
|ORGE
|25,40
|58.857.393
|% -3,57
|
|GESAN
|255,10
|916.006.102
|% 5,20
|
|ALFAS
|269,70
|525.695.209
|% 2,43
|
|AHGAZ
|90,45
|413.352.676
|% -0,44
|
|OYAKC
|22,54
|369.995.637
|% 2,08
|
|KZBGY
|29,08
|355.295.341
|% 5,82
|
|PRDGS
|10,32
|268.577.306
|% 9,90
|
|SEGYO
|2,48
|55.583.333
|% -1,20
|
|TNZTP
|14,83
|298.038.750
|% 9,93
|
|OYAKC
|22,54
|369.995.637
|% 2,08
|
|HUNER
|11,14
|185.047.098
|% 3,05
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7911
|18,7959
|% 0,15
|
|Euro
|20,3675
|20,3793
|% 0,58
|
|Sterlin
|23,1731
|23,2893
|% 0,83
|
|Frank
|20,4728
|20,5962
|% 0,97
|
|Riyal
|4,9883
|5,0133
|% 0,11
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|9,46
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.158
|5,63
|
|Cumhuriyet
|7.819
|7.937
|12,00
|
|Tam
|7.858
|7.910
|26,00
|
|Yarım
|3.829
|3.871
|13,00
|
|Çeyrek
|1.920
|1.935
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,23
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,60
|14,62
|0,17
|
|B. Petrol
|87,29
|87,29
|1,37
|
Seans Raporu
16:03
daha fazla
-
16:17YGYO
Yüzde 7.53 oranında artışla 2.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 351, 963 adet işlem
-
16:16YESIL
Yüzde 9.94 oranında artışla 5.09 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 641, 759 adet işlem
-
16:14GOZDE
Yüzde 4.10 oranında artışla 21.34 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 561, 303 adet işlem
-
16:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 12 artarak (% 0.74 ) 4, 768
-
16:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CEOEM, DURDO, YYAPI, YESIL, TNZTP, OTKAR, ONCSM, PCILT, BEYAZ, PRDGS