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***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.05.2023 12:14
***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
HARUN DENEK CFO 18.01.2023 0312 810 05 05 yatirimci@yaylaagro.com / ir@yaylaagro.com Sermaye Piyasasası Faaliyetleri Düzey 3 / Kurumsal Yönetim Derecelendirme 922805 - 925274
BEYZA MELAHAT HORŞİT FİNANS DİREKTÖRÜ 21.12.2022 0 312 810 05 05 yatirimci@yaylaagro.com / ir@yaylaagro.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150396


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BIST En Aktif Hisseler14:13
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALFAS 267,40 310.378.978 % 10,00  
HALKB 11,33 453.172.687 % 10,00  
OZRDN 13,97 4.436.690 % 10,00  
KRGYO 17,82 7.962.594 % 10,00  
ISCTR 14,10 4.560.463.067 % 9,98  
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14:13 Alış Satış %  
Dolar 19,5434 19,5590 % 0,10  
Euro 21,4068 21,4118 % -0,15  
Sterlin 24,5853 24,7086 % 0,01  
Frank 21,8018 21,9332 % -0,29  
Riyal 5,1999 5,2260 % 0,15  
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14:13 Alış Satış %  
Altın Ons 2.037 2.037 7,10  
Altın Gr. 1.276 1.276 1,52  
Cumhuriyet 9.351 9.492 18,00  
Tam 9.300 9.578 29,75  
Yarım 4.595 4.736 0,00  
Çeyrek 2.291 2.361 0,00  
Gümüş.Ons 25,03 25,06 -0,34  
Gümüş Gr. 15,64 15,66 -0,30  
B. Petrol 76,73 76,73 0,32  
Seans Raporu 14:13
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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