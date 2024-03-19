***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerGONCA ÇELİK Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi Üst Düzey YöneticiALPASLAN ÇATALYÜREK FABRİKA MÜDÜRÜ Üst Düzey YöneticiGÖKHAN TUNCER İHRACAT MÜDÜRÜ Üst Düzey YöneticiNURAY ERDOĞAN MARKA PAZARLAMA VE İLETİŞİM MÜDÜRÜ Üst Düzey Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260395BIST