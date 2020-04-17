***ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
17.04.2020 17:04
***ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
02/03/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFZORNA2014
Nominal Değer (TL)
9.830.000
Vade Başlangıç Tarihi
17/04/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
21/04/2020
Vadesi (Gün)
243
İtfa Tarihi
16/12/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839019
BIST
17:3397.740
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 1.490,98
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
17:336,9458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
17:337,5550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0217
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5587
En Düşük
7,4073
17:33377,33
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -6,44
|Açılış
|: 377,33
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.944.296
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|23.103.706
|% 9,99
|
|MAALT
|66,10
|7.061.393
|% 9,98
|
|TSPOR
|4,41
|12.155.477
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|IHEVA
|1,73
|58.192.136
|% -8,47
|
|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|PGSUS
|51,00
|1.464.456.046
|% 2,16
|
|GARAN
|8,40
|915.764.015
|% 1,82
|
|THYAO
|10,40
|827.614.452
|% 2,36
|
|ASELS
|26,98
|727.956.175
|% 1,20
|
|AKBNK
|5,78
|582.158.143
|% 2,30
|
|KARSN
|1,47
|265.350.597
|% 6,52
|
|YKBNK
|2,00
|304.311.193
|% 2,56
|
|IHLAS
|0,66
|81.564.998
|% -1,49
|
|GARAN
|8,40
|915.764.015
|% 1,82
|
|EKGYO
|1,20
|128.692.741
|% 1,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6422
|8,6855
|% 0,20
|
|Frank
|7,1559
|7,1990
|% 0,39
|
|Riyal
|1,8424
|1,8517
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.688
|-29,99
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-6,58
|
|Cumhuriyet
|2.425
|2.480
|-43,20
|
|Tam
|2.496
|2.556
|-40,70
|
|Yarım
|1.213
|1.242
|-21,60
|
|Çeyrek
|608
|621
|-10,80
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,21
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,07
|
|B. Petrol
|28,55
|28,55
|0,73
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