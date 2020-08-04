***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
04.08.2020 10:09
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR-Eurasia Rating, 30 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla periyodik gözden geçirme sürecinde, "Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ"'nin konsolide yapısını ve "Mevcut ve Planlanan Tahvil İhraçlarını" yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘BBB+ (Trk)''ye olarak teyit etti ve söz konusu notlara ilişkin görünümlerini ise ‘Stabil' olarak belirledi. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları ve görünümleri, ‘B / Negatif' olarak değerlendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864379
BIST
18:051.087
En Yüksek
|Değişim
|: -3,53%
|| -39,74
|Açılış
|: 1.140
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.143
En Düşük
1.065
18:056,9205
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0322
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9813
En Düşük
6,9151
18:058,1881
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0038
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2461
En Düşük
8,1583
18:05445,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,36
|Açılış
|: 444,99
|
|Önceki Kapanış
|: 441,75
|
447,14
En Düşük
440,14
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|8,69
|58.087.701
|% 10,00
|
|GARFA
|10,34
|24.647.226
|% 10,00
|
|KAREL
|19,14
|144.469.435
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,82
|8.762.586
|% 9,96
|
|HDFGS
|4,42
|86.773.678
|% 9,95
|
|OZBAL
|2,97
|5.087.280
|% -10,00
|
|EGGUB
|96,30
|13.902.647
|% -10,00
|
|BFREN
|954,20
|781.490
|% -10,00
|
|KENT
|1.950,50
|988.904
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.305,00
|495.885
|% -10,00
|
|ASELS
|34,52
|1.620.786.942
|% -2,10
|
|EKGYO
|2,13
|1.535.059.242
|% -4,91
|
|GARAN
|6,76
|1.470.019.866
|% -3,70
|
|THYAO
|11,01
|1.250.049.330
|% 2,99
|
|BIMAS
|64,75
|772.145.341
|% -9,38
|
|EKGYO
|2,13
|1.535.059.242
|% -4,91
|
|ISGYO
|1,95
|511.701.530
|% -3,47
|
|TSKB
|1,10
|275.948.477
|% -2,65
|
|HLGYO
|2,47
|595.772.987
|% -1,59
|
|GARAN
|6,76
|1.470.019.866
|% -3,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0308
|9,0761
|% -0,32
|
|Frank
|7,5435
|7,5890
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8436
|1,8528
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.995
|1.996
|18,85
|
|Altın Gr.
|445
|445
|3,65
|
|Cumhuriyet
|2.914
|2.953
|3,00
|
|Tam
|3.002
|3.040
|3,20
|
|Yarım
|1.457
|1.481
|1,60
|
|Çeyrek
|731
|743
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,42
|1,09
|
|Gümüş Gr.
|5,66
|5,67
|0,23
|
|B. Petrol
|44,42
|44,42
|0,27
|
Seans Raporu
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17:59AVTUR
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17:56XU100
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