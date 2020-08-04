***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR-Eurasia Rating, 30 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla periyodik gözden geçirme sürecinde, "Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ"'nin konsolide yapısını ve "Mevcut ve Planlanan Tahvil İhraçlarını" yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘BBB+ (Trk)''ye olarak teyit etti ve söz konusu notlara ilişkin görünümlerini ise ‘Stabil' olarak belirledi. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları ve görünümleri, ‘B / Negatif' olarak değerlendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864379BIST