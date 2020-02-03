***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEPli mevzuat çerçevesinde elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi ticareti yapmak üzere tedarik lisansı verilmiştir. İlgili lisans 23.01.2020 tarihinden itibaren 20 yıl süreyle geçerli olacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816732BIST