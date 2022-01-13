***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.01.2022 16:42
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
26.03.2020 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ'nin Denizli ve Aydın illerinde kurulması planlanan Kızıldere 4 Jeotermal Elektrik Santrali'nin önlisansının süresinin 6 ay uzaltılması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993529
BIST
17:432.073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 8,64
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
17:4313,4886
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 0,2651
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
17:4315,5150
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 0,3588
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
17:43788,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 11,83
|Açılış
|: 788,81
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler17:43
|TETMT
|367,40
|17.498.110
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|LINK
|33,34
|71.894.652
|% 9,96
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|PSGYO
|17,79
|115.889.789
|% 9,95
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|KRDMD
|13,57
|6.591.520.611
|% 3,98
|
|THYAO
|28,36
|4.669.258.603
|% 5,51
|
|EREGL
|31,76
|2.167.583.808
|% 0,57
|
|GARAN
|11,87
|1.958.723.976
|% 0,17
|
|SISE
|15,08
|1.951.996.389
|% -0,72
|
|KRDMD
|13,57
|6.591.520.611
|% 3,98
|
|YKBNK
|3,83
|1.228.747.110
|% -1,29
|
|PETKM
|9,62
|1.793.528.983
|% 0,73
|
|THYAO
|28,36
|4.669.258.603
|% 5,51
|
|GARAN
|11,87
|1.958.723.976
|% 0,17
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4791
|13,4886
|% 2,00
|
|Euro
|15,4885
|15,5150
|% 2,37
|
|Sterlin
|18,4618
|18,5544
|% 2,13
|
|Frank
|14,7458
|14,8346
|% 2,30
|
|Riyal
|3,5795
|3,5974
|% 1,89
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-8,20
|
|Altın Gr.
|789
|789
|11,83
|
|Cumhuriyet
|5.287
|5.366
|-80,00
|
|Tam
|5.261
|5.394
|-78,49
|
|Yarım
|2.543
|2.609
|-37,97
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|-18,99
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,03
|10,05
|0,18
|
|B. Petrol
|84,84
|84,84
|0,17
|
Seans Raporu
17:43
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17:58KAPLM
Yüzde 5.10 oranında artışla 35.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 002, 904 adet işlem
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17:57ALARK
Yüzde 4.78 oranında artışla 14.47 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 139, 808 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 2, 073 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 36, 843.00 milyon TL de
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17:56KRDMB
Yüzde 9.75 oranında artışla 12.61 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 635, 963 adet işlem
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17:55SELVA
Yüzde 8.35 oranında artışla 15.70 lira fiyatla işlem gören hissede 256, 016 adet işlem