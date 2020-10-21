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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

21.10.2020 14:38
GÜNCEL HABERLER



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSZORN12116 ISIN kodlu tahvilin 5. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.12.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 24.310.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 24.310.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 20.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 546
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 7,4795
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZORN12116
Satışa Başlanma Tarihi 24.07.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi 24.07.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 24.310.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 23.10.2019 22.10.2019 23.10.2019 7,4795 30,0002 33,5509 1.818.266,44 Evet
2 22.01.2020 21.01.2020 22.01.2020 7,4795 30,0002 33,5509 1.818.266,44 Evet
3 22.04.2020 21.04.2020 22.04.2020 7,4795 30,0002 33,5509 1.818.266,44 Evet
4 22.07.2020 21.07.2020 22.07.2020 7,4795 30,0002 33,5509 1.818.266,44 Evet
5 21.10.2020 20.10.2020 21.10.2020 7,4795 30,0002 33,5509 1.818.266,44 Evet
6 20.01.2021 19.01.2021 20.01.2021 7,4795 30,0002 33,5509
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.01.2021 19.01.2021 20.01.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafında 24.07.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 24.310.000 TL nominal değerli, 546 gün vadeli, TRSZORN12116 ISIN kodlu tahvilin 5. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.818.266,44-TL'lik ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882832


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Tam 3.199 3.278 24,26  
Yarım 1.546 1.586 11,73  
Çeyrek 775 793 5,87  
Gümüş.Ons 25,10 25,13 0,49  
Gümüş Gr. 6,29 6,30 0,06  
B. Petrol 41,83 41,83 -1,33  
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