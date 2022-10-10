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***ZORLF* *OSMEN* *EKTVK* *YKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme

10.10.2022 16:32
***ZORLF* *OSMEN* *EKTVK* *YKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant


***ZORLF******OSMEN******EKTVK******YKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler EKTVK, OSMEN, YKBNK, ZORLF

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSE2275 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/10/2022 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSE2275 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMEN TRFOSMKE2215 FİNANSMAN BONOSU 10/10/2022 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKE2248 FİNANSMAN BONOSU 10/10/2022 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFK2210 FİNANSMAN BONOSU 10/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070067


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BNTAS 6,27 235.435.633 % 10,00  
HKTM 67,10 72.682.676 % 10,00  
KONTR 90,75 864.909.075 % 10,00  
DOKTA 40,50 46.433.666 % 9,99  
ERCB 46,72 48.903.113 % 9,98  
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Cumhuriyet 6.675 6.776 -37,00  
Tam 6.682 6.760 -8,00  
Yarım 3.256 3.305 -4,00  
Çeyrek 1.631 1.653 -2,00  
Gümüş.Ons 19,12 19,19 0,00  
Gümüş Gr. 11,41 11,45 -0,00  
B. Petrol 93,76 93,76 0,09  
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