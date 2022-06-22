***ZPLIB* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
22.06.2022 15:15
***ZPLIB******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21/06/2022
Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038673
BIST
17:132.544
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -30,66
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.542
17:1317,3701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0303
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3781
En Düşük
17,3014
17:1318,3049
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0252
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2165
17:131.028,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,05
|Açılış
|: 1.028,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.030,12
En Düşük
1.018,19
BIST En Aktif Hisseler17:13
|UFUK
|79,30
|4.224.779
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|10.574.191
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|298.467.795
|% 9,95
|
|OYYAT
|24,36
|62.964.497
|% 9,93
|
|VKING
|6,32
|6.404.656
|% 9,91
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|MZHLD
|99,00
|4.548.159
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|796.392
|% -9,98
|
|MMCAS
|2,74
|182.829
|% -7,74
|
|IHAAS
|26,16
|636.761
|% -7,69
|
|THYAO
|50,85
|2.635.526.556
|% -2,31
|
|SISE
|21,72
|1.385.447.104
|% -2,16
|
|EREGL
|27,66
|1.371.795.701
|% -1,91
|
|ODAS
|3,26
|1.101.415.199
|% 3,49
|
|SASA
|45,04
|1.098.771.541
|% -0,13
|
|ODAS
|3,26
|1.101.415.199
|% 3,49
|
|YKBNK
|4,78
|965.308.632
|% -2,85
|
|TSKB
|2,17
|325.802.634
|% -3,98
|
|AKBNK
|8,81
|1.096.381.990
|% -3,08
|
|EKGYO
|2,61
|312.177.611
|% -1,14
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3636
|17,3701
|% 0,17
|
|Euro
|18,2807
|18,3049
|% -0,14
|
|Sterlin
|21,2238
|21,3303
|% 0,22
|
|Frank
|18,0375
|18,1462
|% 0,49
|
|Riyal
|4,6122
|4,6353
|% 0,21
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|4,15
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.029
|4,87
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.821
|6.923
|5,00
|
|Yarım
|3.349
|3.386
|2,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.692
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,40
|21,43
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|11,99
|0,05
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,30
|
Seans Raporu
17:13
daha fazla
-
17:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 76 kaybederek (% -1.16 ) 2, 278
-
17:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYYAT, LIDFA, UFUK, MAKIM, VKING
-
17:27
OLMK, KONYA, GESAN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:27
ISKUR, SNKRN, IHAAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:27
Bu seansda işlem gören 269 hisse senedinden 116 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 133 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 20 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem