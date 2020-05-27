AA Finans Büyüme Beklenti Anketi`ne katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla`nın (GSYH) 1. çeyrekte yüzde 5,2 artmasını bekliyor.
1. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı
27.05.2020 13:47
Son güncelleme : 27.05.2020 13:54
AA
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 29 Mayıs Cuma günü açıklanacak 2020 yılı 1. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ekonomistler yılın 1. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 5,2 büyümesini bekliyor. Ankete katılan ekonomistler 1. çeyrek büyüme beklentileri, yüzde 4,4 ile yüzde 5,8 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin 2020 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde eksi 1,5 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2020 yılı büyüme beklentisi en düşük yüzde eksi 5, en yüksek yüzde 0,9 oldu.
Türkiye ekonomisi 2019'un 4. çeyreğinde yüzde 6 büyümüştü.
13:39105.051
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 2.027,04
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.068
En Düşük
103.798
13:396,7709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0456
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7785
En Düşük
6,6969
13:397,4636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0728
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4753
En Düşük
7,3528
13:39372,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 3,44
|Açılış
|: 372,06
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|473,60
|12.249.756
|% 9,99
|
|ALCTL
|21,30
|11.988.045
|% 9,96
|
|YAPRK
|12,26
|8.435.222
|% 9,96
|
|PNSUT
|21,04
|37.008.841
|% 9,93
|
|AVOD
|3,77
|181.387.797
|% 9,91
|
|EKIZ
|9,99
|500.279
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|6.065.571
|% -9,97
|
|RTALB
|28,02
|24.687.058
|% -9,96
|
|TKURU
|16,91
|155.268
|% -9,96
|
|GLRYH
|13,04
|7.563.746
|% -9,94
|
|THYAO
|12,22
|1.204.347.103
|% 9,01
|
|GARAN
|7,59
|682.366.046
|% 0,66
|
|PGSUS
|57,75
|506.642.809
|% 7,44
|
|ASELS
|30,06
|492.947.790
|% 2,66
|
|TSPOR
|5,52
|424.737.023
|% 6,56
|
|GSRAY
|2,94
|328.499.600
|% 9,29
|
|THYAO
|12,22
|1.204.347.103
|% 9,01
|
|GARAN
|7,59
|682.366.046
|% 0,66
|
|KRDMD
|2,53
|203.835.777
|% 2,85
|
|YKBNK
|2,20
|176.766.799
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3342
|8,3760
|% 1,09
|
|Frank
|6,9676
|7,0096
|% 0,79
|
|Riyal
|1,7988
|1,8078
|% 1,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|-3,20
|
|Altın Gr.
|372
|372
|3,45
|
|Cumhuriyet
|2.413
|2.444
|13,90
|
|Tam
|2.484
|2.508
|14,40
|
|Yarım
|1.212
|1.226
|6,90
|
|Çeyrek
|606
|614
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|17,18
|17,23
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,74
|3,75
|0,06
|
|B. Petrol
|35,66
|35,66
|-0,51
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