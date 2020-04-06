`1 trilyon dolarlık zırh kullanıma hazır`













DHA

IMF'nin internet sitesinde geçen ay bir yazısı yayımlanan Georgieva, "IMF olarak, 1 trilyon dolarlık kredilendirme potansiyelimizi üyelerimiz için hazır bekletiyoruz" demişti.Georgieva, Covid-19 salgınının küresel ekonomiyi durma noktasına getirdiğini ve dünyayı 10 yıl öncesine göre daha ağır bir durgunluğun içine çektiği uyarısı yaptı.Georgieva, gelişmiş ekonomileri corona virüs salgınının ekonomiye ve sağlığa etkilerinde ayakta kalabilmeleri için gelişmekte olan ve kalkınmakta olan ekonomilere yardım çabalarını hızlandırmalarını istedi ve ekledi:"Bu kriz diğerleri gibi değil. Dünya ekonomisinin durma noktasına gelmekte olduğuna şahit oluyoruz. Şu anda bir durgunluk içindeyiz. Bu durgunluk 2008-2009 global finansal krizindekinden daha kötü olma yolunda."