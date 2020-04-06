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`1 trilyon dolarlık zırh kullanıma hazır`

06.04.2020 14:40

Son güncelleme : 06.04.2020 17:57
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, "finansal krizden daha ağır" diye nitelendirdiği Covid-19 salgınına karşı "1 trilyon dolarlık zırh"ın kullanıma hazır olduğunu söyledi.



DHA

IMF'nin internet sitesinde geçen ay bir yazısı yayımlanan Georgieva, "IMF olarak, 1 trilyon dolarlık kredilendirme potansiyelimizi üyelerimiz için hazır bekletiyoruz" demişti.

Georgieva, Covid-19 salgınının küresel ekonomiyi durma noktasına getirdiğini ve dünyayı 10 yıl öncesine göre daha ağır bir durgunluğun içine çektiği uyarısı yaptı.

Georgieva, gelişmiş ekonomileri corona virüs salgınının ekonomiye ve sağlığa etkilerinde ayakta kalabilmeleri için gelişmekte olan ve kalkınmakta olan ekonomilere yardım çabalarını hızlandırmalarını istedi ve ekledi:

"Bu kriz diğerleri gibi değil. Dünya ekonomisinin durma noktasına gelmekte olduğuna şahit oluyoruz. Şu anda bir durgunluk içindeyiz. Bu durgunluk 2008-2009 global finansal krizindekinden daha kötü olma yolunda."





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