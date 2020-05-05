Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "11 Mayıs itibarıyla ülkemizdeki tüm otomotiv ana fabrikaları tekrar faaliyetlerine başlamış olacak" dedi.
`11 Mayıs`ta otomotiv ana fabrikaları faaliyete geçecek`
05.05.2020 13:53
Son güncelleme : 05.05.2020 13:57
AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank şunları söyledi:
"11 Mayıs itibarıyla ülkemizdeki tüm otomotiv ana fabrikaları tekrar faaliyetlerine başlamış olacak.
Kocaeli'nin ardından, günlük 4 binin üzerinde test kapasitesine sahip bir laboratuvar da Ankara'da kurulmuş olacak.
Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca 16 bin 900 firma faaliyetlerine devam etti."
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