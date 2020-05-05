`11 Mayıs`ta otomotiv ana fabrikaları faaliyete geçecek`













AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank şunları söyledi:"11 Mayıs itibarıyla ülkemizdeki tüm otomotiv ana fabrikaları tekrar faaliyetlerine başlamış olacak.Kocaeli'nin ardından, günlük 4 binin üzerinde test kapasitesine sahip bir laboratuvar da Ankara'da kurulmuş olacak.Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca 16 bin 900 firma faaliyetlerine devam etti."