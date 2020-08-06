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20 AB ülkesine ihracat temmuzda arttı

06.08.2020 11:21

Son güncelleme : 06.08.2020 11:21
Türkiye`nin, temmuz ayında hazirana göre 20 Avrupa Birliği (AB) ülkesine ihracatı arttı.



AA

Kovid-19 salgınının ekonomiye etkilerinin en derinden hissedildiği  dönemlerde Türkiye'nin AB'ye ihracatı geçen yılın aynı dönemlerine göre kayda  değer bir şekilde olumsuz etkilenmişti. Ancak ekonominin tekrar canlanmasıyla ve  sanayide çarkların tekrar dönmeye başlamasıyla Türkiye AB'ye ihracatta toparlanma  yoluna girdi.

Türkiye'nin ihracatı temmuzda Kurban Bayramı tatilinin getirdiği iş  günü farkı nedeniyle geçen yılın temmuz ayına kıyasla yüzde 5,8 düşerek 15 milyar  12 milyon dolar oldu. Türkiye'nin ihracatı, temmuzda pandemi sürecinde en yüksek  aylık rakama ulaştı. İhracatta haziran ayına göre artış yüzde 11,5 oldu. Son 12  aylık ihracat ise yüzde 7,9 kayıpla 166,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Normalleşme süreciyle birlikte Türkiye, hem küresel ticarette hem de  AB'ye ticarette atağa kalktı.

Türkiye'nin geleneksel ihracat pazarı Avrupa Birliği'ne (AB) dış  satımı, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınından kaynaklı kayıpları telafi  etme yoluna girdi. Türkiye'nin temmuz ayında hazirana göre, 27 AB ülkesinin  20'sine ihracatı arttı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) verilerinden  derlediği bilgilere göre haziran ayında 5 milyar 208 milyon 745 bin dolar olan  AB'ye ihracat, temmuz ayında yüzde 11,6 artarak 5 milyar 815 milyon 88 bin dolara  yükseldi.

Söz konusu dönemde en fazla ihracat artışı Lüksemburg'a gerçekleşti. Türkiye'nin Lüksemburg'a haziran ayında 2 milyon 626 bin dolar olarak gerçekleşen  ihracatı temmuz ayında yüzde 151 artarak 6 milyon 593 bin dolara yükseldi.

Türkiye'nin AB ülkeleri arasında Lüksemburg'un ardından dış  satımındaki en fazla artış Litvanya'ya yapıldı. Litvanya'ya haziran ayında 20  milyon 248 bin dolar olan ihracat, temmuz ayında yüzde 104,9 artarak 41 milyon  480 bin dolara çıktı.

Danimarka'ya ihracat yüzde 53,8 artışla 70 milyon 728 bin dolardan 108  milyon 765 bin dolara, Slovakya'ya ihracat yüzde 36,7 artarak 42 milyon 33 bin  dolardan 57 milyon 457 bin dolara, İspanya'ya ihracat yüzde 36,4 yükselerek, 439  milyon 461 bin dolardan 599 milyon 351 bin dolara, Hollanda'ya ihracat yüzde 25,7  artışla 361 milyon 862 bin dolardan 454 milyon 724 bin dolara, İrlanda'ya ihracat  yüzde 23,1 artarak 38 milyon 680 bin dolardan 47 milyon 613 bin dolara,  Polonya'ya ihracat yüzde 22,1 artışla 231 milyon 229 bin dolardan 282 milyon 390  bin dolara, Finlandiya'ya ihracat yüzde 20,5 yükselerek 30 milyon 586 bin  dolardan 36 milyon 865 bin dolara, Letonya'ya ihracat yüzde 20,5 artarak 8 milyon  405 bin dolardan 10 milyon 124 bin dolara, Fransa'ya ihracat yüzde 15 yükselerek  573 milyon 833 bin dolardan 659 milyon 940 bin dolara, Macaristan'a ihracat yüzde  12,7 artışla 79 milyon 362 bin dolardan 89 milyon 439 bin dolara, Slovenya'ya  ihracat yüzde 10,7 artarak 128 milyon 841 bin dolardan 142 milyon 650 bin dolara,  Almanya'ya ihracat yüzde 10,1 yükselerek 1 milyar 182 milyon 519 bin dolardan 1  milyar 301 milyon 311 bin dolara çıktı. Almanya böylece sadece AB değil  Türkiye'nin tüm ihracat pazarları arazında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke  oldu.

Çekya'ya ihracat yüzde 8,4 artışla 67 milyon 932 bin dolardan 73  milyon 648 bin dolara, İsveç'e ihracat yüzde 8,1 artarak 96 milyon 928 bin  dolardan 104 milyon 775 bin dolara, Romanya'ya ihracat yüzde 5,5 yükselişle 322  milyon 225 bin dolardan 339 milyon 967 bin dolara, Bulgaristan'a ihracat yüzde  5,4 artışla 208 milyon 219 bin dolardan 219 milyon 351 bin dolara, Yunanistan'a  ihracat yüzde 3,7 artarak 151 milyon 197 bin dolardan 156 milyon 733 bin dolara,  Belçika'ya ihracat yüzde 3,6 yükselerek 282 milyon 415 bin dolardan 292 milyon  440 bin dolara ulaştı.

GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİNE TEMMUZ AYINDA HİÇ İHRACAT GERÇEKLEŞMEDİ

Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimine haziran ayında 38 bin dolar  ihracat gerçekleştirirken temmuz ayında hiç ihracat gerçekleştirmedi.

Türkiye'nin Malta'ya ihracatı yüzde 72,5 azalışla 57 milyon 430 bin  dolardan 15 milyon 811 bin dolara, Estonya'ya ihracatı yüzde 31,7 azalarak 7  milyon 793 bin dolardan 5 milyon 323 bin dolara, Hırvatistan'a ihracatı yüzde  19,6 gerileyerek 33 milyon 92 bin dolardan 26 milyon 620 bin dolara, Avusturya'ya  ihracat yüzde 15,6 azalışla 103 milyon 362 bin dolardan 87 milyon 246 bin dolara,  İtalya'ya ihracat yüzde 2 azalarak 600 milyon 98 bin dolardan 588 milyon 147 bin  dolara, Portekiz'e ihracat yüzde 1,9 gerileyerek 67 milyon 590 bin dolardan 66  milyon 312 bin dolara indi.




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