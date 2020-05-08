Ticaret Bakanlığı, değeri 200 dolara kadar olan cep telefonlarının ithalatının gözetim belgesi ile yapılacağını duyurdu.
200 dolardan ucuz cep telefonu ithalatına gözetim
08.05.2020 09:40
Son güncelleme : 08.05.2020 09:40
DHA
Ticaret Bakanlığı'nın, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğe göre, 8517.12.00.00.11 numaralı gümrük tarife istatistik pozisyonunda, "alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları" başlığıyla yer alan cep telefonlarının değeri 200 doların altında olanlarının ithalatı, İthalat Genel Müdürlüğünce düzenlenecek gözetim belgesi ile yapılabilecek.
Bu kapsamda ithalat için gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı internet sitesine elektronik imzayla, elektronik ortamda yaşanabilecek sorunlar nedeniyle
Başvuru yapılamaması halinde fiziksel olarak yapılacak. Ayrıca, e-devlet adresinden de başvuru yapılabilecek. Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı ay olacak.
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|Önceki Kapanış
|: 392,85
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396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|2,78
|205.117.812
|% 0,00
|
|BUCIM
|3,81
|8.373.785
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,30
|41.416.154
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,51
|488.291.860
|% 0,00
|
|USAK
|1,57
|31.735.220
|% 0,00
|
|AFYON
|2,78
|205.117.812
|% 0,00
|
|BUCIM
|3,81
|8.373.785
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,30
|41.416.154
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,51
|488.291.860
|% 0,00
|
|USAK
|1,57
|31.735.220
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,60
|1.342.134.168
|% 0,00
|
|GARAN
|8,02
|1.180.299.564
|% 0,00
|
|SASA
|9,38
|656.126.446
|% 0,00
|
|THYAO
|10,60
|645.387.252
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,51
|488.291.860
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,60
|1.342.134.168
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,13
|333.724.444
|% 0,00
|
|GARAN
|8,02
|1.180.299.564
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,11
|376.427.773
|% 0,00
|
|PETKM
|3,59
|391.583.808
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8493
|8,8937
|% 0,88
|
|Frank
|7,3401
|7,3843
|% 0,77
|
|Riyal
|1,9006
|1,9102
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,16
|
|Cumhuriyet
|2.514
|2.571
|1,60
|
|Tam
|2.588
|2.637
|1,60
|
|Yarım
|1.263
|1.289
|0,80
|
|Çeyrek
|629
|645
|0,40
|
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