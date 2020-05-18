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2019`a ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu yayımlandı

18.05.2020 17:29

Son güncelleme : 18.05.2020 17:29
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Yeni Ekonomik Programın oluşturulması sürecinde hükumet ile varılan mutabakatla uyumlu olarak 2020-2022 dönemi için enflasyonun 2022`ye doğru yüzde 5 düzeyine yakınsamasının hedeflendiğini belirterek, bankanın bu hedefe ulaşmak için elindeki tüm politika araçlarını etkin şekilde kullanmaya devam edeceğini vurguladı.



AA

TCMB'nin 2019'a ilişkin yıllık faaliyet raporu, bankanın resmi  sitesinde yayımlandı.

"Genel Bilgiler", "Faaliyetler ve Önemli Gelişmeler" ve "Finansal  Tablolar" olmak üzere 3 bölümden oluşan raporda, Başkan Uysal da önsöz kaleme  aldı.

Uysal, iktisadi faaliyetin 2018'in ikinci yarısındaki yavaşlamanın  ardından, 2019'da politika adımlarının ve alınan tedbirlerin desteğiyle yılın ilk  çeyreğinden başlayarak ılımlı bir toparlanma eğilimine girdiğini belirterek, dış  talepteki yavaşlamaya rağmen rekabet gücü kazanımlarıyla mal ve hizmet  ihracatının gücünü koruyarak büyümeyi desteklemeye devam ettiğini kaydetti.

Diğer taraftan, yurt içi talebin ılımlı seyri ve reel kur seviyesinin  ithalatı sınırladığına işaret eden Uysal, "Bu görünüm altında cari işlemler  dengesi belirgin bir iyileşme kaydederek 2002'den itibaren ilk kez pozitif değer  almıştır. Böylelikle dış finansman ihtiyacı azalırken, reel kesim borç eritme  sürecine girmiştir. TCMB de fiyat istikrarını sağlama ve finansal istikrarı  destekleme amaçları doğrultusunda politika araçlarını uygun bir kompozisyonla  ve öngörülebilirliği destekleyecek şekilde kullanarak bu sürece katkıda  bulunmuştur." değerlendirmelerini yaptı.

Uysal, döviz kuru gelişmeleri ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmaya  bağlı olarak 2018 sonunda yüzde 20,3 düzeyinde gerçekleşen tüketici  enflasyonunun, uygulanan politikalar sonucunda geçen yıl 8,5 puan gerileyerek  2019'u yüzde 11,8 düzeyinde tamamladığını anımsatarak, şunları ifade etti:

"2019'da Türk lirasındaki değer kaybının birikimli etkilerinin  zayıflaması enflasyona düşüş yönlü en büyük katkıyı verirken, ılımlı seyreden  talep koşulları ve ithalat fiyatları da enflasyondaki düşüşü  desteklemiştir. Diğer taraftan, reel birim iş gücü maliyetleri ile vergi ve  yönetilen fiyat ayarlamalarının 2019 yılı enflasyonundaki düşüşü sınırladığı  görülmüştür. Yıl boyunca enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında  gözlenen iyileşmeye bağlı olarak enflasyonun ana eğiliminde de kayda değer bir  iyileşme gözlenmiştir.

2019'da politika duruşu, enflasyondaki düşüş sürecinin devamını  sağlayacak şekilde belirlenirken, finansal istikrara yönelik makro ihtiyati  araçlar da etkin bir şekilde kullanılmıştır. Enflasyonu düşürmeye odaklı sıkı  para politikası duruşu ile güçlü politika koordinasyonu neticesinde Türk  lirasında istikrar sağlanmıştır. Böylelikle, birikimli döviz kuru etkilerinin  azalması ve iç talebin ılımlı seyri ile enflasyon dinamiklerinde belirgin bir  iyileşme sağlanmıştır. Enflasyon görünümündeki iyileşmeyle birlikte Temmuz  ayından başlayarak politika faizi 2019 yılı sonunda yüzde 12 seviyesine  düşürülmüştür."

"TCMB, EKONOMİNİN DENGELİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME SÜRECİNİ DESTEKLEMEKTEDİR"

Murat Uysal, TCMB'nin finansal istikrarı desteklemek amacıyla 2019'da  politika faizi ve likidite politikaları dışında sahip olduğu araç setini  genişleterek kullanmayı sürdürdüğünü vurguladı.

Bu kapsamda, zorunlu karşılıkların temel politika aracının yanında  finansal istikrarı destekleyici, döngü karşıtı makro ihtiyati bir araç olarak  daha esnek ve etkin kullanılmasına yönelik düzenlemeler yapıldığını aktaran  Uysal, 2019'da uygulanan politikaların etkinliğini güçlendirerek fiyat ve  finansal istikrara yönelik farkındalığı artırmak amacıyla bankanın iletişim  kanallarını aktif şekilde kullanmaya devam ettiğini belirtti.

Uysal, başta TCMB'nin genel ağ sitesi olmak üzere tüm platformların  iletişim politikası kapsamında etkin kullanıldığına dikkati çekerek, şu ifadeleri  kullandı:

"Ayrıca, hem sektör temsilcileriyle hem de yerli ve yabancı yatırımcı  ve analistlerle düzenli olarak görüşmeler gerçekleştirilerek uygulanan  politikaların daha geniş kesimlere ulaştırılması sağlanmıştır. Kanunla kendisine  verilen görevler çerçevesinde fiyat istikrarını sağlayarak ve finansal istikrarı  destekleyerek toplumsal refaha katkı sağlama misyonuyla hareket eden TCMB,  bağımsızlığı, güvenilirliği, güçlü organizasyon yapısı, yetkin insan kaynağı,  yenilikçi yaklaşımı, etkin iletişimi ve üstün teknolojik altyapısıyla dünyanın  önde gelen merkez bankaları arasında yer alma vizyonuyla Türkiye ekonomisinin  dengeli ve sürdürülebilir büyüme sürecini desteklemektedir. Yeni Ekonomik  Programın oluşturulması sürecinde Hükümet ile varılan mutabakatla uyumlu olarak,  2020-2022 dönemi için enflasyonun 2022’ye doğru yüzde 5 düzeyine yakınsaması  hedeflenmektedir. Bu doğrultuda TCMB, bu hedefe ulaşmak için elindeki tüm  politika araçlarını etkin şekilde kullanmaya devam edecektir."

BANKANIN ÇALIŞAN SAYISI GEÇEN YIL 3 BİN 874 OLDU

Bu arada raporda verilen bilgilere göre, TCMB'nin geçen yıl itibarıyla  çalışan sayısı 3 bin 874 oldu.

Geçen yıl emisyon hacmi 153,4 milyar lira, dolaşımdaki banknot sayısı  2,1 milyar düzeyinde gerçekleşirken, altın mevcutları 556 ton ve altın  varlıklarının rezervler içindeki payı yüzde 25,7 düzeyinde gerçekleşti.

TCMB ödeme sistemlerinden geçen yıl toplam 73 trilyon liralık ödeme  yapıldı. Bu dönemde 1 adet mutabakat zaptı imzalandı. Reel sektör çalışmaları  kapsamında ise 1919 firmayla görüşüldü. Bankanın 52 basın duyurusu yayımladığı  2019'da, 418 yatırımcı, analist ve ekonomistle toplantı yapıldı. Merkezin  Güncesi'nde yayınlanan yeni analiz sayısı ise 19 oldu.

Aynı dönemde, Üniversite Buluşmaları'na 1500 öğrenci katılırken,  eğitim bursundan 112 öğrenci yararlandı ve banka tanıtımı/staj programlarına 559  öğrenci iştirak etti.

Raporun finansal tablolarına göre ise TCMB'nin 2018 sonunda 56 milyar  279 milyon 555 bin 434 lira olan net dönem karı, 2019 itibarıyla 44 milyar 732  milyon 806 bin 743 lira düzeyinde gerçekleşti.




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