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23 zincir market `rekabet` savunması yapacak

14.05.2020 18:18

Son güncelleme : 14.05.2020 18:40
Rekabet Kurumu, perakende gıda ticaretinde faaliyet gösteren 23 zincir market hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısının 24 Haziran`da yapılacağını bildirdi.



AA

Kurumun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, perakende gıda  ticareti alanında faaliyet gösteren zincir marketlerin su, yaş meyve ve  sebzelerin perakende satış fiyatlarını belirlerken, Rekabetin Korunması Hakkında  Kanun'un ilgili maddelerini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen  soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

Perakende gıda ticaretinde faaliyet gösteren 23 zincir market hakkında  yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 24 Haziran'da  gerçekleştirilecek.




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