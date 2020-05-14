Rekabet Kurumu, perakende gıda ticaretinde faaliyet gösteren 23 zincir market hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısının 24 Haziran`da yapılacağını bildirdi.
23 zincir market `rekabet` savunması yapacak
14.05.2020 18:18
Son güncelleme : 14.05.2020 18:40
AA
Kurumun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, perakende gıda ticareti alanında faaliyet gösteren zincir marketlerin su, yaş meyve ve sebzelerin perakende satış fiyatlarını belirlerken, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddelerini ihlal edip
etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.
Perakende gıda ticaretinde faaliyet gösteren 23 zincir market hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 24 Haziran'da gerçekleştirilecek.
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BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|5,06
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|% 10,00
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|MEGAP
|5,06
|12.023.048
|% 10,00
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|KAPLM
|6,82
|8.648.939
|% 10,00
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|YBTAS
|8.650,00
|679.420
|% 10,00
|
|YAPRK
|10,34
|8.359.893
|% 10,00
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|SUMAS
|11,70
|157.400
|% -10,00
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|RTALB
|43,06
|130.257.617
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|ALKIM
|15,77
|407.976.900
|% -9,99
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|EKIZ
|18,78
|10.030.015
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|GLRYH
|20,04
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|ASELS
|29,22
|1.702.473.285
|% 1,95
|
|ECILC
|5,72
|1.297.754.954
|% -4,03
|
|GARAN
|7,69
|839.631.584
|% -2,66
|
|SASA
|9,22
|475.702.208
|% 1,32
|
|SELEC
|8,79
|474.385.777
|% -8,53
|
|ECILC
|5,72
|1.297.754.954
|% -4,03
|
|KRDMD
|2,50
|458.939.474
|% 2,46
|
|IEYHO
|0,63
|110.375.189
|% 5,00
|
|IHLGM
|1,14
|165.938.083
|% -2,56
|
|CEMAS
|1,05
|142.522.302
|% -2,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4701
|8,5126
|% -0,47
|
|Frank
|7,1286
|7,1716
|% -0,23
|
|Riyal
|1,8466
|1,8558
|% -0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|15,20
|
|Altın Gr.
|387
|387
|1,97
|
|Cumhuriyet
|2.487
|2.532
|13,40
|
|Tam
|2.560
|2.598
|13,80
|
|Yarım
|1.249
|1.270
|6,70
|
|Çeyrek
|625
|635
|3,40
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|Gümüş.Ons
|15,73
|15,76
|0,17
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|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|0,04
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|B. Petrol
|30,14
|30,14
|0,95
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