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3 banka açıkladı! Kredi kapsamı dışına çıkarılacaklar

02.06.2020 14:45

Son güncelleme : 02.06.2020 15:01
Kamu bankaları, finansman imkanını ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firmaların kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacağını duyurdu.



AA

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'tan yapılan ortak açıklamada, küresel çapta toplum sağlığını tehdit eden yeni tip corona virüs (Kovid-19)  salgınından ekonomik ve ticari şartları etkilenen hanehalkı ile  üreticilere/firmalara destek olmak için kamu bankaları tarafından yeni ürün kredi  paketleri oluşturulduğu ve 1 Haziran itibarıyla kamuoyu ile paylaşıldığı  hatırlatıldı.

Açıklanan Sosyal Hayatı Destek, Tatil Destek, Taşıt Kredisi ve Konut  Kredisi kredi paketleriyle yerli üretim yapan firmalara destek olunması ve  firmalarla yapılacak anlaşmalar kapsamında müşterilerin ilgili sektörlerden  alacağı ürün/hizmetleri uygun şartlarda finanse edebilmesinin amaçlandığı  vurgulanan açıklamada, "Kredi kullandırım sürecinde, açıklanan kredi paketlerinin  kapsamına ve amacına uygun olarak faaliyet gösteren firmalarla çalışılacak olup  sunulan uygun finansman imkanını, ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak  müşterilere yansıtan firma  olması durumunda ilgili firmalar kredi paketi kapsamı  dışına çıkartılacaktır.  27 Mayıs 2020 tarihinden itibaren fiyat artışı yapmış  olan firmaların da ürün ve hizmet fiyatlarını artış öncesi seviyeye çekmeleri  koşuluyla kampanyalara katılması ve bankalarımızla çalışmaları mümkün  olabilecektir." ifadelerine yer verildi.




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