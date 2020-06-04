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4 Haziran altın fiyatları ne kadar?

04.06.2020 09:53

Son güncelleme : 04.06.2020 09:53
Altının ons fiyatı dün gerilediği 1,700 doların hemen altında tutunurken, gram altın 369 liradan, çeyrek altın 610 liradan, Cumhuriyet altını da 2,430 liradan alıcı buluyor.



DHA

Altın fiyatları  devam eden siyasi gerilimler ve zayıf seyreden doların etkisiyle önceki işlem günündeki kayıplarını toparladı ancak hala bir haftanın en düşük düzeyine yakın gelişiyor. Altının ons fiyatı da dün gerilediği 1,700 doların hemen altında tutunuyor. Gram altın 369 liraya, çeyrek altın 610 liraya, Cumhuriyet altını da 2,430 liraya yükseldi.

Petrol, başlıca petrol üreticilerinin arz kesintilerinin uzatılması konusunda anlaşamaması halinde arzın artacağına ilişkin endişelerle gerileyerek önceki işlem günündeki kazanımlarını geri veren petrol fiyatları yatay hareket ediyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun üretim kısıntısına ilişkin toplantının öne çekileceğine ilişkin beklentiler gerçekleşmedi.

OPEC+ Grubu'unun, üretim kısıntısına ilişkin sürenin biraz daha uzatılmasının görüşüleceği ve 10 Haziran için planlanan toplantısının 4 Haziran'a çekilmesi düşünülüyordu.

ABD'de petrol stoklarının azaldığına ilişkin veriler ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun üretim kısıntısına ilişkin toplantısının öne çekileceği haberlerinin etkisiyle petrol fiyatları üç ayın zirvesine tırmanmış, Brent petrolün varil fiyatı 40 doları aşmıştı.

Amerikan Petrol Enstitüsü'nin verilerine göre, ABD'deki petrol stokları, 29 Mayıs'ta biten haftada toplam 483,000 varil azaldı. Petrol piyasaları analistlerine göre, bu azalma küresel petrol talebinin canlanmakta olduğunu gösteriyor.

Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.45 düşüşle 39.27 dolara gerilerken, ABD Batı Teksas Hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.22 artışla 37.20 dolara yükseldi.

Londra Metal Borsası'nda (London Metal Exchange - LME) metallerin fiyatları genelde yatay hareket etti. Üç ay vadeli bakır kontratı yüzde 0.07 düşüşle 5,524.50 dolara geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.88 düşüşle 17.50 dolar,

- altın, yüzde 0.05 artışla 1,699.11 dolar,

- bakır, yüzde 0.07 artışla 5,524.50 dolar,

- platin, yüzde 0.17 düşüşle 834.91 dolar,

- paladyum yüzde 0.42 düşüşle 1,941.66 dolar düzeyindeydi.




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Alış Satış %  
Altın Ons 1.699 1.700 0,46  
Altın Gr. 370 370 1,81  
Cumhuriyet 2.401 2.432 5,80  
Tam 2.471 2.503 6,00  
Yarım 1.206 1.222 2,90  
Çeyrek 603 611 1,50  
Gümüş.Ons 17,47 17,52 -0,15  
Gümüş Gr. 3,80 3,81 -0,02  
B. Petrol 39,31 39,31 -0,48  
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