Ticaret Bakanlığı, 66 şirkete "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verdi.
66 şirket `dış ticaret sermaye şirketi` statüsüne alındı
22.05.2020 08:59
Son güncelleme : 22.05.2020 08:59
AA
Bakanlığın "Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kararda, ilgili tebliğ kapsamında bu yıl "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verilen 66 şirket sıralandı.
Öte yandan, 24 Nisan 2020 tarihli 31108 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar" yürürlükten kaldırıldı.
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En Yüksek
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|Açılış
|: 102.224
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|Önceki Kapanış
|: 102.649
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En Yüksek
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|: 377,19
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378,41
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|IZMDC
|11,66
|18.377.642
|% 10,00
|
|GEDZA
|9,68
|24.024.573
|% 10,00
|
|AYCES
|31,08
|1.460.381
|% 9,98
|
|JANTS
|68,35
|25.704.923
|% 9,98
|
|ISATR
|414.914,10
|414.914
|% 9,97
|
|MRDIN
|5,92
|345.062.317
|% -12,56
|
|MEGAP
|3,96
|1.746.885
|% -10,00
|
|MEGAP
|3,96
|1.746.885
|% -10,00
|
|EKIZ
|12,33
|8.556.872
|% -10,00
|
|TUKAS
|12,71
|127.320.307
|% -9,99
|
|GARAN
|7,60
|967.277.403
|% -1,43
|
|ASELS
|29,56
|912.095.587
|% -0,14
|
|THYAO
|11,12
|885.095.787
|% 2,21
|
|GUSGR
|3,26
|599.327.624
|% -1,51
|
|AVOD
|3,12
|422.658.690
|% 4,70
|
|EKGYO
|1,36
|317.826.627
|% -0,73
|
|GUSGR
|3,26
|599.327.624
|% -1,51
|
|IHLGM
|1,20
|181.910.022
|% 0,84
|
|KRDMD
|2,47
|368.907.394
|% 1,23
|
|AVOD
|3,12
|422.658.690
|% 4,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2714
|8,3129
|% -0,06
|
|Frank
|6,9641
|7,0060
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8030
|1,8120
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|1,59
|
|Altın Gr.
|377
|377
|0,25
|
|Cumhuriyet
|2.439
|2.476
|1,70
|
|Tam
|2.510
|2.541
|1,80
|
|Yarım
|1.225
|1.242
|0,90
|
|Çeyrek
|613
|621
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,92
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,68
|3,69
|-0,06
|
|B. Petrol
|34,19
|34,19
|-1,88
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