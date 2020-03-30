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AB, 2018`de 672 bin 300 kişiye vatandaşlık verdi

30.03.2020 14:43

Son güncelleme : 30.03.2020 14:43
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, 2018`de 672 bin 300 bin kişiye vatandaşlık verdi.



AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2018 yılında AB üyesi 27 ülkede vatandaşlık hakkı kazananlara ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, AB ülkeleri 2018'de toplam 672 bin 300 kişiye vatandaşlık verirken, bu rakamın yüzde 87'si AB vatandaşı olmayan ya da herhangi bir ülke vatandaşlığı bulunmayan kişilerden oluştu.

Bu dönemde en fazla sayıda AB vatandaşlığını Faslılar aldı.

67 bin 200  Faslı, 47 bin 400 Arnavut, 28 bin 400 Türk, 23 bin 100 Brezilyalı, 21 bin 500  Romanyalı, 18 bin 400 Cezayirli, 16 bin 200 İngiliz, 16 bin Suriyeli, 15 bin 800 Rus ve 15 bin 400 Ukraynalı 2018'de AB vatandaşı oldu. Türklerin yüzde 58,8'i Alman vatandaşlığı alırken, yüzde 18'i Fransa, yüzde 9,5'i ise Hollanda vatandaşı oldu.






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