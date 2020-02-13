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AB, 2020 için büyüme tahminini açıkladı

13.02.2020 15:12

Son güncelleme : 13.02.2020 15:12
Avrupa Birliği, bu yıl için yüzde 1,4 büyüme tahmininde bulundu.



AA

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun 2020 Kış Ekonomik Tahminler Raporu yayımlandı.

Raporda, 2020 ve 2021 yılında Avro Bölgesi'nin yüzde 1,2, AB'nin ise  yüzde 1,4 büyüyeceği öngörüsüne yer verildi.

AB üyesi ülkeler arasında 2020 yılında en yüksek büyüme oranının yüzde  4 ile Malta, yüzde 3,8 ile Romanya ve yüzde 3,6 ile İrlanda'da gerçekleşeceği  belirtilen raporda, söz konusu dönemde Almanya ve Fransa'nın yüzde 1,1,  İspanya'nın yüzde 1,6 ve İtalya'nın yüzde 0,3 büyüyeceği öngörüldü.

AB'deki ortalama enflasyonun bu yıl yüzde 1,5, 2021'de yüzde 1,6  olacağı aktarılan raporda, Avro Bölgesi'nde bu yıl yüzde 1,3, 2021'de de yüzde  1,4 enflasyon beklendiği kaydedildi.

Raporda, ABD ve Çin arasında sağlanan ticaret anlaşmasının aşağı yönlü  riskleri azalttığı belirtilerek, ABD ticaret politikalarının yüksek düzeyde  belirsiz olduğu, bunun geniş biçimde ekonomik toparlanmayı engellediği aktarıldı.

Latin Amerika'daki huzursuzlukların, bölgenin ekonomik toparlanmasını  etkileme riski taşıdığına dikkati çekilen raporda, Orta Doğu'da artan jeopolitik  gerilimlerin bölgede çatışma riskini artırdığı vurgulandı.

Raporda, Brexit'in ardından başlayan geçiş sürecinde AB ve İngiltere  arasındaki ticari ilişkilerin bu yılın sonuna kadar net ancak gelecekteki  ilişkilerin belirsiz olduğu kaydedildi.

KORONAVİRÜS UYARISI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının özellikle Çin'deki halk  sağlığı, ekonomik faaliyet ve ticaret üzerinde olumsuz etkileri olduğuna işaret  edilen raporda, salgının uzun sürmesi halinde ekonomik algılar ve küresel  finansman koşulları üzerinde olumsuz etkilerinin artacağı vurgulandı.

Raporda, uzun vadede çevre ve iklim değişikliğine ilişkin risklerin de göz ardı edilemeyeceği belirtildi.




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