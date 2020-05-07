Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadeleye yönelik yeni bir otorite kurulmasını teklif etti.
AB, kara para ile mücadele otoritesi kurmaya hazırlanıyor
07.05.2020 15:05
Son güncelleme : 07.05.2020 15:05
AA
AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Brüksel'de mali suçlarla mücadele hakkında basın toplantısı düzenledi.
Finansal sisteme sızan kara paraya son vermeyi amaçladıklarını belirten Dombrovskis, "Kapsamlı bir eylem planı ile kara para
aklama ve terörün finansmanı ile mücadeleye yönelik savunmamızı daha da güçlendireceğiz." diye konuştu.
Dombrovskis, "Kara para aklama ile mücadele için yeni bir AB kurumu kurabiliriz." dedi.
Avrupa Bankacılık Otoritesi'nin (EBA) kara para ile mücadele alanında yetkilendirilmesinin de bir seçenek olduğuna dikkati çeken Dombrovskis, birlik içinde mali kuralların uygulanmasında zayıf davranılmaması gerektiğini vurguladı.
Dombrovskis, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadeleye yönelik planlarını 12 ay içinde hayata geçirmeyi öngördüklerini belirtti.
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