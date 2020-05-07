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AB, kara para ile mücadele otoritesi kurmaya hazırlanıyor

07.05.2020 15:05

Son güncelleme : 07.05.2020 15:05
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadeleye yönelik yeni bir otorite kurulmasını teklif etti.



AA

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Brüksel'de mali suçlarla mücadele hakkında basın toplantısı düzenledi.

Finansal sisteme sızan kara paraya son vermeyi amaçladıklarını  belirten Dombrovskis, "Kapsamlı bir eylem planı ile kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadeleye yönelik savunmamızı daha da güçlendireceğiz." diye  konuştu.

Dombrovskis, "Kara para aklama ile mücadele için yeni bir AB kurumu  kurabiliriz." dedi.

Avrupa Bankacılık Otoritesi'nin (EBA) kara para ile mücadele alanında  yetkilendirilmesinin de bir seçenek olduğuna dikkati çeken Dombrovskis, birlik  içinde mali kuralların uygulanmasında zayıf davranılmaması gerektiğini vurguladı.

Dombrovskis, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadeleye  yönelik planlarını 12 ay içinde hayata geçirmeyi öngördüklerini belirtti.




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