Avrupa Birliği (AB) ekonomisi, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,5 küçüldü.
AB ekonomisi ilk çeyrekte küçüldü
30.04.2020 13:26
Son güncelleme : 30.04.2020 13:26
AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro
Bölgesi'nin 2020 yılı birinci çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri yayımladı.
Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2020'nin ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,8 azaldı.
Euro Bölgesi'nde GSYH, 2020'nin birinci çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 3,3 geriledi.
AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, bu yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,5, 2019'un ilk çeyreğine göre de yüzde 2,7'lik düşüş gösterdi.
13:10102.169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 574,09
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
101.266
13:106,9884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0387
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
13:107,6026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0433
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6076
En Düşük
7,5375
13:10385,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,60
|Açılış
|: 385,43
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,61
|28.860.459
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|21.418.403
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|304.815
|% 10,00
|
|TKURU
|13,70
|681.507
|% 9,95
|
|GLRYH
|10,40
|29.223.384
|% 9,94
|
|DEVA
|16,20
|15.589.762
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|13.999.634
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.028.234
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|113.254
|% -10,00
|
|ULUUN
|12,70
|42.735.014
|% -9,99
|
|GARAN
|8,49
|654.271.520
|% 0,95
|
|THYAO
|10,71
|346.011.902
|% 0,85
|
|PETKM
|3,61
|325.279.938
|% 0,28
|
|ASELS
|27,58
|294.666.825
|% 0,66
|
|TUPRS
|91,35
|180.963.692
|% 2,76
|
|ADESE
|1,56
|170.546.501
|% 1,30
|
|PETKM
|3,61
|325.279.938
|% 0,28
|
|IHLGM
|1,09
|89.054.531
|% 0,93
|
|GARAN
|8,49
|654.271.520
|% 0,95
|
|ODAS
|1,84
|141.595.621
|% -0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7142
|8,7579
|% 0,85
|
|Frank
|7,1631
|7,2063
|% 0,77
|
|Riyal
|1,8554
|1,8647
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|2,46
|
|Altın Gr.
|385
|385
|2,66
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.528
|15,70
|
|Tam
|2.535
|2.590
|16,00
|
|Yarım
|1.235
|1.266
|7,80
|
|Çeyrek
|620
|633
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|15,36
|15,38
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,03
|
|B. Petrol
|26,31
|26,31
|2,09
|